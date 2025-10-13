تدبر قلب تپنده جریان قرآنی کشور؛ روستاهای خراسان جنوبی حافظ پرورند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی، صبح دوشنبه در نشست با مجمع قاریان قرآن خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ تدبر در قرآن کریم، اظهار کرد: هدف ما این است که مفاهیم و آموزههای قرآنی از سطح جلسات خاص، وارد متن زندگی مردم شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: ما مدیون بزرگان و پیشکسوتانی هستیم که چراغ جلسات قرآنی را در روزگاری که نه رسانهای و نه تبلیغاتی بود روشن نگه داشتند و خالصانه کار میکردند.
وی افزود: ثمره همان جلسات، امروز در قالب مؤسسات و محافل قرآنیِ اثرگذار خود را نشان میدهد و به عنوان نمونه، برنامههای قرآنی کشورمان در فضای مجازی و شبکههای عربی میلیونها بازدید داشته است و این نشان میدهد که نگاه جهان اسلام به ایران، به «ملت قرآنمحور» تغییر کرده است.
سالاریمکی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر مردمیسازی فعالیتهای قرآنی گفت: به برکت این نگاه، امروز استان خراسان جنوبی پس از قم، رتبه دوم حفظ قرآن کریم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: میانگین مشارکت مردم کشور در طرح زندگی با آیهها ۱۲ درصد است، در حالی که در خراسان جنوبی این رقم به ۱۸ درصد رسیده است و سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر در این طرح شرکت داشتند و امسال این عدد به حدود ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: خراسان جنوبی در طرح تحول قرآنی، سعی کرده است تا نسبت همه نهادها و دستگاهها با قرآن را بازتعریف کند که از راه و شهرسازی گرفته تا شهرداری و ادارات کل را شامل میشود و در این زمینه حتی موضوعاتی مانند محتوای بیلبوردهای شهری نیز در قالب طرح قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: «در برخی روستاهای خراسان جنوبی دهها حافظ قرآن وجود دارد که از یک جز تا بیست جز حفظ دارند و این سرمایه عظیم مردمی باید شناسایی و تقویت شود.
سالاریمکی در ادامه به نقش تدبر در قرآن اشاره کرد و گفت: به باور ما، قلب تپنده جریان قرآنی، تدبر است؛ چرا که تدبر نزدیکترین لایه قرآن به عمل است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: فهم آیات، وقتی با تدبر همراه باشد، انسان لذت حقیقی از قرآن میبرد و همانطور که چراغ مطالعه در کنار نور خورشید و ماه، نور متمرکزتری برای فهم ایجاد میکند، تدبر نیز نورِ درکِ عمیق قرآن را در دل انسان روشن میسازد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که در پایان هر ماه، دو روز ویژه تدبر قرآنی در مرکز استان برگزار شود تا ۵۰ نفر از فعالان قرآنی استان در قالب کارگاههای فشرده با حضور اساتید برجسته کشوری شرکت کنند و ما آمادهایم تمامی امکانات، از جمله تأمین هزینه استاد و هماهنگی محل برگزاری را برعهده بگیریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان تصریح کرد: ما باور داریم که با استمرار این مسیر و گسترش جلسات تدبری در مساجد، هیئات و مراکز مردمی، میتوان استان خراسان جنوبی را بهحق، یک استان قرآنی نامید.
سالاری مکی گفت: افتخار ما نوکری قرآن است و تا زمانی که این چراغ روشن بماند، جامعه ما از برکات آن بهرهمند خواهد بود.
