محمدی:تنش آبی در ۴ روستای شهرستان دره شهر رفع می شود

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت فیزیکی چشمگیر یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبرسانی استان خبر داد و گفت طرح آبرسانی مجتمع سیکان شامل چهار روستا در بخش مرکزی شهرستان دره شهر، با هدف رفع تنش آبی و تأمین آب پایدار و سالم در حال اجراست.

محمدی اظهار داشت: این پروژه شامل ۱۷ کیلومتر خط انتقال آب، احداث مخزن ذخیره ۵۰۰ متر مکعبی و اجرای شبکه توزیع آب در روستاهای هدف است و با بهره‌برداری از آن، مشکل کمبود آب آشامیدنی در فصل گرم سال به طور کامل رفع خواهد شد.

وی افزود: تاکنون ۹.۵ از خط انتقال جوشکاری، ریسه و پوشش‌دهی شده و پیش‌بینی می‌شود این طرح طی چهار ماه آینده آماده بهره‌برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به فرسودگی لوله‌های آب در برخی روستاها گفت: اجرای این طرح علاوه بر تأمین آب پایدار، موجب نوسازی زیرساخت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت آب شرب مردم منطقه خواهد شد.

محمدی ادامه داد: مأموریت اجرای این طرح به قرارگاه سازندگی و قرارگاه مؤثر مجتبی واگذار شده و با پیگیری‌های فرمانده قرارگاه، عملیات اجرایی در کمترین زمان ممکن در حال انجام است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از طرح آبرسانی مجتمع سیکان، بیش از یک هزار و ۳۵۵ خانوار در چهار روستای پرجمعیت و محدوده بخش مرکزی ایلام، با جمعیت حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.