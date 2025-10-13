محبوب: آبرسانی به روستاهای فومن با حفر چاه جدید تقویت شد

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی درخواست‌های مکرر اهالی و شورای اسلامی روستای اتورسرا و در راستای تامین پایدار آب شرب بهداشتی، جهت رفع مشکلات مربوط به کمبود آب در روستای اتور سرا، با پیگیری‌های انجام شده و اخذ مجوزهای لازم از شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه با عمق ۹۰ متر و آبدهی ۲۹ لیتر بر ثانیه به پایان رسیده است.

وی افزود: این اقدام در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی به روستاهای شهرستان فومن به ویژه تقویت منابع آبی در فصول گرم سال صورت گرفته است.

محبوب تصریح کرد: این پروژه با نظارت و پیگیری معاونت فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب گیلان با رعایت کامل استاندارهای فنی، از طریق پیمانکار ذیصلاح اجرا شده و اقدامات لازم پس از طی مراحل قانونی اخذ پروانه بهره برداری از شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، در خصوص تجهیز، محصور سازی و برق رسانی به تأسیسات صورت می‌پذیرد.

معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب در ادامه بیان داشت: به منظور تقویت تامین آب مجتمع آبرسانی سرداران شهید شهرستان فومن، می‌بایست عملیات اجرایی محصورسازی، نیرورسانی و تجهیز چاه فوق، به همراه اجرای خط انتقال آبرسانی به طول تقریبی ۷۰۰ متر تا خطوط آبرسانی اصلی تأسیسات مذکور، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شود؛

وی گفت: با تخصیص مبالغ مورد نیاز از محل اعتبارات استانی و تکمیل اجزای پروژه‌ی فوق، بخشی از کمبود آب روستاهای تحت پوشش تأسیسات مذکور مرتفع می‌شود.