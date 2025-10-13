به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی صبح دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی تعمیر دیواره موجشکن بازوی شمالی برای صیادان اسکله کری اظهار کردک توزسعه زیرساختهای مورد نیاز برای صیادان را به صورت ویپه دنبال میکنیم.
وی اضافه کرد: تعمیر دیواره موجشکن از مطالبات مهم صیادان بندر کری، تعاونی صیادی و شورای اسلامی این بندر بود که با موافقت فرماندار تنگستان و مدیرکل شیلات استان بوشهر، اعتبار مورد نیاز آن تأمین شد.
مدیر شیلات شهرستان تنگستان افزود: تعمیر دیواره موجشکن از ورود رسوبات به داخل حوضچه اسکله صیادی کری جلوگیری میکند.
وی از برنامهریزی برای لایروبی اسکله کری با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیتزدایی خبر داد و گفت: اعتبار لازم برای بررسی وضعیت تجمع رسوبات در دهانه اسکله کری نیز با تصویب تأمین شده و در صورت تخصیص، مطالعات آن آغاز میشود.
