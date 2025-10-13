سیف پناهی: میانگین روزهای آلوده در کردستان امسال ۶۵ روز بود

خسرو سیف پناهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواشناسی استان به‌طور مداوم وضعیت آلودگی و گرد و خاک را رصد کرده و در مواقع ضروری، هشدارهایی برای مدیریت بحران صادر می‌کند.

وی افزود: در شرایط آلودگی و گرد و خاک، وظیفه ما این است که از زمان تشکیل، ورود، ماندگاری و خروج این پدیده‌ها اطلاع‌رسانی کرده و در صورت نیاز، به مدیریت بحران هشدار دهیم.

سیف پناهی گفت: در دو روز آلودگی شدید که در سال جاری رخ داد، شاخص آلودگی به ۵۰۰ رسید که شرایط نامناسبی را برای بیماران خاص و افرادی با بیماری‌های قلبی و تنفسی ایجاد کرد.

وی با اشاره به آمار آلودگی در سطح استان اظهار کرد: میانگین روزهای آلوده در استان کردستان به ۶۵ روز در سال جاری رسید که این میزان برای شهر مریوان به ۸۰ روز و برای نیمه شرقی استان کمتر از سایر مناطق بود.

معاون اداره کل هواشناسی کردستان افزود: در سال‌های گذشته، منشأ بیشتر گرد و غبارها خارجی بود، اما در حال حاضر مناطق غربی کشور مانند اراک، قم، یزد و اصفهان با شدت بیشتری از گرد و خاک مواجه شده و این شرایط به کردستان هم رسیده است.

سیف پناهی همچنین تأکید کرد: گرد و غبار با منشأ خارجی می‌تواند به‌شدت دید افقی را کاهش دهد و شرایط را برای تردد و سلامت عمومی پیچیده‌تر کند.