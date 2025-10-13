مزایده ۴۱ خودروی شرکت رضایت خودرو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نعمتالله حسینی معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین گفت: با توجه به درخواست شکات پرونده رضایت خودرو، مزایده خودروهای ایرانی و خارجی متعلق به این شرکت برگزار میشود.
وی گفت: با اعلام واحد اجرای احکام کیفری، تاریخ مزایده ۴۱ دستگاه خودروی باقیمانده، شامل خودروهای ایرانی و خارجی، از تاریخ ۲۱ مهرماه آغاز و تا ۱۱ آبان ماه ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: پیشتر ۲۹ دستگاه خودرو ایرانی مرتبط با این پرونده از طریق سامانه ستاد به فروش رفته و مبالغ حاصل به شکات پرداخت شده است.
معاون اجرای احکام دادسرای قزوین افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به ثبتنام و تکمیل فرآیند اقدام کنند. خرید خودروها به صورت نقدی بوده و افراد میتوانند ۱۰ درصد مبلغ را در روز مزایده پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه تسویه کنند.
حسینی بیان داشت: واحد اجرای احکام کیفری نیز اعلام کرده است که پس از تکمیل وجه توسط خریداران، خودرو را در همان روز تحویل خواهد داد.
وی افزود: ارزش تقریبی خودروهای قابل مزایده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
نظر شما