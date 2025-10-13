معاون مالی قوه قضاییه با خانواده شهید ابوالحسن شریفی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه، باقری رئیس مرکز رفاه و سلامت قوه قضائیه، زارعی رئیس امور پشتیبانی و خدمات قوه قضائیه، به همراه حسنی مدیر امور ایثارگران قوه قضائیه عصر روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ در راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حضور اعضا شورای عالی قضائی در منزل شهدای ندامتگاه اوین، با حضور در منزل شهید والامقام ابوالحسن شریفی که در جریان جنگ تحمیلی دوم توسط رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسید دیدار و گفت‌وگو کردند.

شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی وعمرانی قوه قضائیه در این دیدار با ابلاغ سلام و پیام تبریک و تسلیت رئیس قوه قضائیه به خانواده ارجمند شهید ابوالحسن شریفی، خدمت به خانواده‌های معزز شهدا را وظیفه‌ای سنگین دانست و گفت: امید آنکه عنایت شهدا شامل حال ما شما شود و بتوانیم با پیروی از منش آنها در راه خدمت به نظام، به ویژه جامعه ایثارگران فداکار، قدمی برداریم، چرا که عزت، عظمت، اقتدار، سربلندی و سرافرازی ملت عزیزمان مرهون خون پاک شهدایی است که از تمام هستی خود یعنی جانشان گذشتند تا انقلاب اسلامی پابرجا بماند.

وی اظهار کرد: شهدای گرانقدر ندامتگاه اوین در اوج مظلومیت توأم با اقتدار، در حالی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که مشغول به کار بودند و به مردم خدمت می‌کردند، این مطلب نشان‌دهنده پایبندی آنها به انجام وظیفه در راه استقرار عدالت است و باید در تکریم و پاسداشت این خانواده‌های معزز و صبور پیشگام باشیم.

بهروز حسنی مدیرامور ایثارگران قوه قضائیه هم با بیان اینکه دیدار با خانواده‌های معزز شهدا از اولویت‌های این حوزه است که در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت اثربخش است، عنوان کرد: در این دیدارها، درخواست‌ها و مشکلات خانواده‌های مجاهد شهدا، احصاء شده و متناسب با نوع درخواست، پیگیری‌های بعدی برای رفع مشکلات آنها با سرعت انجام می‌گیرد.

خانم اسکندری همسر شهید والامقام ابوالحسن شریفی نیز، حجب و حیا، متانت و مردمی بودن را از ویژگی‌های بارز این شهید وارسته برشمرد و گفت: شهید شریفی با توجه به عنوان شغل و جایگاهش چه بسیار خدمات گسترده‌ای به قشر مستضعف جامعه داشت و پیوسته در راه خیر قدم بر می‌داشت.