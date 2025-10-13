سید محمدجواد شرافت به نقد شعر شاعران طلبه می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و ششمین محفل هفتگی شعر حوزه «مشارق»، به کوشش اداره هنرهای ادبی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست، جمعی از شاعران طلبه به شعرخوانی می‌پردازند و آثار آنان توسط سید محمدجواد شرافت و حسن بیاتانی نقد و بررسی خواهد شد.

این محفل ادبی که با هدف تقویت جریان شعر دینی و انقلابی در میان طلاب و اهالی شعر برگزار می‌شود، فرصتی برای تبادل نظر، آموزش و پرورش خلاقیت‌های ادبی در فضای حوزه علمیه فراهم می‌آورد.

زمان برگزاری دوشنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۳۰ در قم، خیابان شهدا (صفائیه)، نبش کوچه ۱۷، معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی، سالن سینما است.

این نشست، بخشی از سلسله برنامه‌های منظم فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی است که به اعتلای زبان شعر مذهبی و پیوند میان ادبیات و روحانیت می‌پردازد.