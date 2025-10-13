دانشگاه بیرجند میزبان چهارمین همایش بین المللی بیابان لوت در آبان ماه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان، صبح دوشنبه در نشست هماهنگی چهارمین همایش بیابان لوت اظهار کرد: چهارمین همایش بیابان لوت در حالی برگزار می‌شود که نخستین همایش به میزبانی دانشگاه بیرجند، دومین همایش در دوران کرونا در دانشگاه سیستان و بلوچستان و سومین همایش در دانشگاه کرمان برگزار شده است.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: اکنون نیز این رویداد علمی و ملی بار دیگر به دانشگاه بیرجند بازگشته است.

خامسان با اشاره به نقش دانشگاه بیرجند و اداره‌کل میراث فرهنگی در برگزاری این همایش گفت: این همایش بر دو ستون اصلی دانشگاه بیرجند و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی استوار است.

وی ادامه داد: البته مجموعه‌ای از دانشگاه‌های کشور نیز در برگزاری آن مشارکت دارند و به‌علاوه، استانداری خراسان جنوبی و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان نیز در این رویداد همکاری خواهند داشت.

اشتغال زایی در خراسان جنوبی با استفاده از ظرفیت بیابان لوت

رئیس دانشگاه بیرجند در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از موهبت الهی بیابان لوت که در اختیار استان ما قرار دارد به‌درستی بهره‌برداری کنیم، بدون تردید بخشی از اقتصاد و اشتغال استان از همین مسیر تأمین خواهد شد.

خامسان اظهار کرد: امیدوارم برگزاری این همایش بتواند گامی مؤثر در جهت شناسایی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بیابان لوت بردارد و مسیر توسعه پایدار استان را هموارتر کند.

وی یادآور شد: تقسیم مسئولیت‌ها میان دانشگاه بیرجند و اداره‌کل میراث فرهنگی انجام شده است.

رییس دانشگاه بیرجند گفت: برنامه ریزی همایش بدین‌صورت است که بخش عمده برنامه‌های روز نخست و مباحث علمی همایش توسط دانشگاه بیرجند مدیریت خواهد شد، و روز دوم که مهمانان به منطقه کویر لوت در شهرستان نهبندان خواهند رفت، با همکاری و میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی پیگیری می‌شود.

دهمین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت

محمدرضا مجیدی، رئیس شورای سیاستگذاری چهارمین همایش بین المللی بیابان لوت که به صورت وبیناری در این نشست حضور داشت گفت: همان‌گونه که مستحضرید، سال آینده مصادف است با دهمین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت به‌عنوان نخستین میراث طبیعی جمهوری اسلامی ایران در فهرست یونسکو است.

وی بیان کرد: ثبت سایر آثار طبیعی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اما از آنجا که لوت نخستین اثر طبیعی ثبت‌شده در یونسکو محسوب می‌شود و پس از چند سال جنگل‌های هیرکانی شمال کشور به‌عنوان دومین میراث طبیعی جهانی ایران به ثبت رسیدند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مجیدی ادامه داد: این تفاوت زمانی خود گویای ارزش و جایگاه بیابان لوت در میان سرمایه‌های طبیعی کشور است.

رئیس شورای سیاستگذاری چهارمین همایش بین المللی بیابان لوت اظهار کرد: تلاش ما بر این است که محور اصلی برنامه‌ها، بر جنبه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری متمرکز باشد. از همین رو، عنوان ویژه‌ای برای این دوره از همایش در نظر گرفته شده تا بر نقش اقتصادی بیابان لوت تأکید شود.

مجیدی ادامه داد: بیابان لوت سرمایه‌ای ملی است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن نه‌تنها برای شرق کشور، بلکه برای کل ایران اهمیت دارد.

وی گفت: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر کریدور شمال–جنوب، امیدواریم زیرساخت‌های جاده‌ای و فرودگاهی نیز به‌طور کامل فراهم شود تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها فراهم گردد.

رئیس شورای سیاستگذاری چهارمین همایش بین المللی بیابان لوت بیان کرد: امیدواریم با حضور و همراهی وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار محترم خراسان جنوبی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، شاهد برگزاری باشکوه این رویداد باشیم.