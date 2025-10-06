به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای بررسی وضعیت اجرای تعهدات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در واریز منابع حساب بهینه‌سازی، گفت: متاسفانه ما در کشور بیشترین میزان مصرف سوخت و کمترین بهره‌وری را داریم.

وی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه برای ارتقای بهره‌وری انرژی و بهینه سازی مصرف، گفت: طبق قانون برنامه هفتم باید سالانه ۵ درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تمام عوارض ناشی از هدررفت گازهای مشعل و ۱۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش محصولات فرعی گاز به حساب بهینه سازی مصرف سوخت واریز شود. طبق گزارش‌های ارائه شده، عقب‌ماندگی قابل توجهی در تامین این منابع وجود دارد؛ در شرایطی که باید تاکنون بیش از ۸۰ همت از منابع به عنوان پشتوانه اجرای طرح‌های حوزه بهینه‌سازی باشد، شرکت ملی نفت حدود ۳۹ همت و شرکت ملی گاز نیز حدود ۲۱ همت کسری پرداخت داشته‌اند.

رئیس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد تا شرکت های ملی نفت و گاز ظرف دو هفته آینده برنامه مشخص خود را برای اجرای تکالیف قانون و تسویه منابع مربوط به بهینه سازی به کمیسیون ارائه کنند. اجرای دقیق این قانون و تأمین منابع مالی مربوطه می تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مصرف سوخت را برطرف و زمینه ارتقای بهره وری انرژی را در کشور فراهم کند.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی، گفت: از وزیر نفت خواسته شده تا در هفته جاری دستورالعمل مربوطه را ابلاغ کند و شرکت ملی گاز نیز بدون فوت وقت اجرای دستورالعمل را بر اساس زمان‌بندی معین شده، آغاز کند تا ان شاءالله با بکارگیری شرکت‌های کارور گاز در زمستان پیش رو، مدیریت مصرف گاز در کشور به شکل موثری صورت گیرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: شرکت‌های کارور گاز طبیعی، واحدهای فناوری خدماتی هستند که مسئول تحویل گاز به مصرف کننده نهایی بوده که با اجرای طرح‌های بهینه سازی و کاهش هدررفت گاز، تلاش می کنند از ظرفیت گاز به شکل بهینه استفاده شود. هدف اصلی این شرکت‌ها همراه سازی فناوری‌های نوین با فرآیندهای عملی مصرف گاز است تا مشترکان با اطمینان و صرفه جویی بیشتری از انرژی بهره‌مند شوند.

وی در پایان تاکید کرد: در صورت لزوم کمسیون اصل نود بازدیدهایی از مناطق نفت‌خیز برای بررسی اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل خواهد داد تا اهداف قانون در ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف بی رویه محقق شود.