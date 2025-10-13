رفع تصرف ۱۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در بخش کبگیان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب عبدی در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای مأموریت‌های حفاظتی یگان منابع طبیعی با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۱۰ هزار متر مربع معادل ۱۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی در بخش کبگیان از دست متصرفین خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

عبدی افزود: ۵۰ هزار متر مربع در منطقه دره گرم، ۲۰ هزار مترمربع در بن دره سرچنار و ۴۰ هزار مترمربع در منطقه نرماب رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد با اشاره به اینکه حراست از انفال به صورت شبانه روزی ادامه دارد از عموم مردم خواست مشاهدات خود از تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت و تولید زغال و قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.