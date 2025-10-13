  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

رفع تصرف ۱۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در بخش کبگیان بویراحمد

رفع تصرف ۱۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در بخش کبگیان بویراحمد

یاسوج-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از رفع تصرف و بازگردانی ۱۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در بخش کبگیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب عبدی در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای مأموریت‌های حفاظتی یگان منابع طبیعی با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۱۰ هزار متر مربع معادل ۱۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی در بخش کبگیان از دست متصرفین خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

عبدی افزود: ۵۰ هزار متر مربع در منطقه دره گرم، ۲۰ هزار مترمربع در بن دره سرچنار و ۴۰ هزار مترمربع در منطقه نرماب رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد با اشاره به اینکه حراست از انفال به صورت شبانه روزی ادامه دارد از عموم مردم خواست مشاهدات خود از تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت و تولید زغال و قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

کد خبر 6620615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها