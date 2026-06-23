آزادسازی ۴۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در آمل و بابل

علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال و اراضی ملی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان با همکاری نیروهای حفاظتی و مجریان طرحهای حفاظتی، چندین عملیات رفع تصرف را در شهرستانهای آمل و بابل به اجرا درآوردند.
وی افزود: در یکی از این عملیاتها، ۵۰۰ مترمربع از عرصههای ملی واقع در سری حفاظتی تورانکلای بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل که بهصورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آزادسازی و به بیتالمال بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به اجرای چند عملیات مشابه در شهرستان بابل تصریح کرد: در منطقه سلهبن بالادست شیخموسی، سه فقره رفع تصرف به مساحت هزار مترمربع انجام شد که در جریان آن یک واحد مسکونی چوبی با پوشش حلبی قلع و قمع و عرصه مورد تجاوز به وضعیت سابق اعاده شد.
باقری ادامه داد: همچنین در جنگل زریجا واقع در منطقه بندپی شرقی بابل، دو فقره عملیات رفع تصرف به مساحت تقریبی سه هزار مترمربع اجرا شد و تمامی آثار تجاوز شامل فنسکشی، پایههای چوبی، نهالکاری غیرمجاز و یک تلوار دامی جمعآوری شد.
وی با تأکید بر استمرار گشتهای حفاظتی و نظارت مستمر بر عرصههای منابع طبیعی گفت: حفاظت از اراضی ملی وظیفهای همگانی است و از مردم میخواهیم هرگونه تخریب، تصرف و زمینخواری را از طریق سامانههای ارتباطی منابع طبیعی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، با هرگونه تعرض به اراضی ملی برخورد قانونی کرده و اجازه تضییع حقوق بیتالمال را نخواهد داد.
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