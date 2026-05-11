رفع تصرف ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم جانی نسب گفت: با هوشیاری و تلاش ماموران یگان حفاظت شهرستان بویراحمد، ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه چاه پازنان شهرستان بویراحمد، به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و در بخش کبکیان نیز ۳۷ هزار مترمربع بر اساس حکم قضایی رفع تصرف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد از هم میهنان عزیزمان میخواهیم مشاهدات خود از هر گونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال و قاچاق زغال و چوب و آتش سوزی عرصه های طبیعی، را به شماره های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.