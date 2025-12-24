دستگیری عامل تیراندازی به خودروهای شخصی در چرام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت اله خلیلی گفت: در پی وقوع تیراندازی به خودروهای شخصی شهروندان در چرام و تخریب و خساراتی به آنها موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با کار اطلاعاتی و بررسی تخصصی موضوع، یک نفر متهم با هویت معلوم را که اقدام به تیراندازی به خودروهای شخصی شهروندان کرده بود دستگیر و از این فرد یک قبضه سلاح از ایشان کشف شد.

فرمانده انتظامی چرام تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش دهند.