  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

دستگیری عامل تیراندازی به خودروهای شخصی در چرام

چرام-فرمانده انتظامی چرام از دستگیری عامل تیراندازی به خودروهای شخصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت اله خلیلی گفت: در پی وقوع تیراندازی به خودروهای شخصی شهروندان در چرام و تخریب و خساراتی به آنها موضوع در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با کار اطلاعاتی و بررسی تخصصی موضوع، یک نفر متهم با هویت معلوم را که اقدام به تیراندازی به خودروهای شخصی شهروندان کرده بود دستگیر و از این فرد یک قبضه سلاح از ایشان کشف شد.

فرمانده انتظامی چرام تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش دهند.

کد خبر 6700856

