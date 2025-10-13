به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور با اشاره به شکست توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران اظهار داشت: در ۲۳ خردادماه، یک بار دیگر وعده‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه ملت بزرگ ایران به شکست انجامید. پیش‌بینی آن‌ها حداکثر فشار و زمان را در نظر گرفته بود، اما مقاومت، ایثارگری، حماسه حضور و پیوند عمیق ملت با رهبری، همه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد. این حماسه ملی باعث شد دشمن مأیوس شود و در عرصه‌های مختلف عقب‌نشینی کند.

وی افزود: در این میدان، مجموعه انتظامی و انقلابی کشور، کنار ملت بزرگ ایران و سایر نیروهای مسلح، با حضور میدانی، همراهی و خدمت صادقانه کنار مردم ایستاد. نیروی انتظامی برای مردم و در خدمت مردم وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داد.

وی بیان داشت: امروز ایران بزرگ، ایران سرافراز، در منطقه با قدرت سخن می‌گوید و جایگاه خود را به اثبات رسانده است. رجزخوانی‌های بی‌پایه دشمنان خنثی شد و آنان امروز به‌خوبی فهمیده‌اند ایران اسلامی چه جایگاهی دارد، چه ملتی دارد و از چه منش و عزتی برخوردار است.

سردار رضایی، دستاوردهای نمایشگاه ایپاس را در ارتقای امنیت و ایمنی کشور بزرگ و اثرگذار خواند و تاکید کرد: نیروی انتظامی توانسته است از طریق این رویداد به بروزترین فناوری‌ها و تجهیزات حوزه ایمنی و امنیت دست یابد.

وی یادآور شد: امنیت در جمهوری اسلامی ایران مقوله‌ای فراگیر است و پلیس وظیفه دارد فارغ از هرگونه تفاوت، از همه اقشار جامعه اعم از ایرانی‌ها، اتباع، مهاجران و مسافران حفاظت کند.