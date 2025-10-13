برخی از نمایندگان صهیونیست‌ سخنرانی ترامپ در کنست را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «آوی مائوز» عضو کنست و رئیس حزب «نوعام» اعلام کرد که در سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنست شرکت نخواهد کرد.

وی در بیان دلیل این اقدام خود گفت: باید کاملاً کور باشی تا باور کنی که طرح آتش بس ترامپ با موفقیت همراه است.

از سوی دیگر «لیمور سون هار» معاون رئیس کنست از حزب عوتسما یهودیت نیز اعلام کرد که سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تحریم خواهد کرد.

وی در پستی در شبکه ایکس توضیح داد: ترامپ توافق فعلی را به عنوان یک توافق صلح ارائه کرد، این یک توافق صلح نیست، بلکه یک توافق شرم‌آور است.

این نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی گفت که امنیت رژیم صهیونیستی با امضای این توافق ضربه سختی خورد.

سون هار خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر شاهد سازماندهی مجدد حماس در غزه هستیم، آنها خود را برای کنترل مجدد نوار غزه به محض خروج نظامیان ما آماده می‌کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش وارد فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو شد. وی قرار است علاوه بر حضور در جشن پایان جنگ غزه و تبادل اسرا، در پارلمان رژیم صهیونیستی نیز سخنرانی کند.