به گزارش خبرنگار مهر، حسن سجادی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود کشور، میزان صادرات استان در سال گذشته ۸۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در استان ۱۴۵ واحد فناوری و شرکت فعالیت میکنند که از این تعداد ۳۳ شرکت دانشبنیان و ۳۱ شرکت صنایع خلاق هستند و همچنین ۸ خوشه صنعتی در کشور وجود دارد که یکی از این خوشهها به خراسان شمالی اختصاص یافته است.
سجادی با اشاره به پارک علم و فناوری گفت: پارک علم و فناوری به خوبی در جامعه شناخته نشده، در حالی که میتواند زمینه رشد جوانان و ظهور ایدههای آنان را فراهم کند.
وی در ادامه درباره جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در اصفهان توضیح داد: این جشنواره استانی نیز برگزار خواهد شد و فناوران میتوانند با ورود به سامانه، طرحهای خود را بارگذاری کنند؛ این طرحها در دو سطح توسط داوران ارزیابی خواهد شد.
