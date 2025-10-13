مختاری: بیش از ۳ هزار شکایت و گزارش فساد در سازمان بازرسی یزد ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، رضا مختاری بازرس کل قضایی استان یزد، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل، به تشریح برنامه‌ها و رویکردهای نظارتی سازمان پرداخت.

وی با گرامی‌داشت چهل‌وچهارمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت این سازمان را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان کرد و شعار سال جاری سازمان را «هر شهروند، یک ناظر؛ همه برای ایرانی متحد، مقتدر، شفاف و قانون‌مدار» اعلام نمود.

مختاری با تأکید بر سه رویکرد کلان سازمان شامل فناور بودن، دانش‌پایه بودن و مردم‌محوری، اظهار داشت: سرمایه اصلی سازمان بازرسی، مردم هستند و هرچه ارتباط و تعامل مردم با این سازمان بیشتر شود، موفقیت‌ها در حوزه نظارت افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ضرورت نظارت هوشمند در دولت الکترونیک، گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور، سازمان بازرسی مجاز به اتصال برخط به سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های اجرایی شده است تا فعالیت‌ها به‌صورت لحظه‌ای رصد و بازرسی شود.

بازرس کل قضایی استان یزد، سازمان بازرسی کل کشور را عالی‌ترین مرجع نظارتی در کشور دانست و افزود: تحقق مأموریت‌های نظارتی تنها با تلاش این سازمان ممکن نیست و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهاست.

وی با اشاره به رتبه سوم کشوری اداره کل بازرسی استان یزد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این موفقیت را حاصل تلاش همکاران، تعامل رسانه‌ها و همراهی مردم استان عنوان کرد.

مختاری در ادامه به اولویت‌های نظارتی اداره کل بازرسی استان یزد اشاره کرد و گفت: پیگیری دغدغه‌های مردم، توسعه مردم‌محوری، بازدیدهای میدانی، نظارت هوشمند، پیشگیری و مقابله با فساد از جمله محورهای اصلی فعالیت این اداره کل است.

وی از راه‌اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد خبر داد و افزود: این سامانه امکان ثبت شکایات و گزارش‌ها به‌صورت غیرحضوری و محرمانه را فراهم کرده و حتی کارکنان سازمان نیز به اطلاعات شخصی گزارش‌دهندگان دسترسی ندارند. همچنین سامانه تلفنی ۱۳۶ به‌صورت شبانه‌روزی فعال است.

مختاری با اشاره به تصویب قانون ارتقای سلامت و حمایت از گزارشگران فساد، اظهار داشت: گزارش‌هایی که منجر به کشف فساد شوند، مشمول پاداش خواهند شد. وی تأکید کرد: گزارش‌های مردمی باید همراه با مستندات لازم باشد تا فرایند پیگیری تسهیل شود.

وی از تشکیل کمیسیون‌های علمی و تخصصی در حوزه‌های آب، بهداشت و درمان، محیط‌زیست و طرح‌های شهری خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها هر دو هفته یک‌بار با حضور نخبگان استان تشکیل جلسه داده و نتایج بررسی‌ها در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.

بازرس کل استان یزد همچنین از راه‌اندازی واحد حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید در اداره کل بازرسی خبر داد و افزود: این واحد با بازدید از بخش‌های تولیدی، نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام می‌کند. وی از آغاز فعالیت قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری در سال جاری با هدف آسیب‌شناسی و اصلاح ساختارهای نارسا در حوزه تولید خبر داد.

مختاری با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، اظهار داشت: ثروت اصلی کشور نیروی انسانی است و مدیران شجاع و ریسک‌پذیر در صورت بروز اشتباهات معمول مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما با ترک فعل مدیران برخورد خواهد شد.

وی بازدیدهای سرزده و میدانی را از دیگر رویکردهای این اداره کل دانست و گفت: در این بازدیدها، ضمن تشکیل پرونده نظارتی، جلساتی با مدیران اجرایی برای رفع نواقص برگزار می‌شود.

مختاری با اشاره به سیاست پیشگیری و مقابله با فساد، اعلام کرد: در سال گذشته، ۸۰ هشدار رسمی به مدیران دستگاه‌ها صادر شده است.

وی افزود: استان یزد از سلامت اداری قابل قبولی برخوردار است و اکثر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان پاکدست هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳ هزار شکایت و گزارش فساد در سازمان بازرسی یزد ثبت شده است، اعلام کرد: در سال گذشته، ۳۲۲۸ مورد شکایت و گزارش فساد ثبت شده که شامل ۱۲۱۶ شکایت و ۲۰۱۲ گزارش فساد بوده است. همچنین حدود ۹۰۰ مراجعه حضوری و به‌طور میانگین ماهانه ۱۵۰۰ تماس تلفنی از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت شده است.

مختاری دستگاه‌هایی را که بیشترین شکایات را در سامانه بازرسی استان داشته‌اند به شرح زیر اعلام کرد: دانشگاه علوم پزشکی یزد (۲۲۸ مورد)، شهرداری یزد (۱۷۹ مورد)، آموزش و پرورش استان (۱۴۱ مورد)، استانداری و مجموعه‌های اقماری (۱۳۳ مورد)، صنعت، معدن و تجارت (۱۱۳ مورد)، راه و شهرسازی (۱۰۰ مورد)، جهاد کشاورزی (۸۸ مورد)، توزیع برق (۸۷ مورد) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷ مورد).

وی افزود: در همین مدت، ۱۶۰ پرونده نظارتی تشکیل و ۲۱۰ گزارش استخراج شده و ضمن صدور ۶۲۰ پیشنهاد اصلاحی، ۵۸ نفر به حوزه تخلفات و ۳۸ نفر به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

مختاری به برخی از پرونده‌های مهم مالی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۱,۴۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوق شناسایی و ۱,۲۳۹ میلیارد تومان آن وصول شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر، ۱,۰۱۲ میلیارد تومان حقوق دولتی جدید شناسایی و وصول گردید.

وی از وصول ۱۵۴ میلیارد تومان عوارض ماده ۴۳ برنامه ششم، ۶۲۰ میلیارد تومان گازبهای صنعتی، ۱۳۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی، ۱۱۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی و فروش ۲۲۰ میلیارد تومان اموال تملیکی خبر داد.

در حوزه مقابله با فساد، مختاری از کشف پرونده دریافت رشوه در یکی از شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: در این پرونده، فرد خاطی بازداشت و کیفرخواست صادر شده و ۱۲ پیمانکار نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

در پایان این نشست، مختاری از برگزاری جشنواره ملی «شفافیت و رفع موقعیت تعارض منافع» در راستای سند تحول قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره در ۱۸ آذرماه با حضور سران قوا در تهران برگزار خواهد شد.