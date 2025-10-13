حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نهادینهسازی فرهنگ قرآنی در میان نسل آینده، اظهار کرد: به همت اداره تبلیغات اسلامی بیجار و با مشارکت فعالان قرآنی، همایش قرآنی ویژه دانشآموزان در روستای نجفآباد برگزار شد.
وی افزود: در این همایش که با حضور قاریان نوجوان، خانوادهها و مربیان قرآنی برگزار گردید، برنامههایی همچون قرائت قرآن، تواشیح، مسابقه قرآنی و بیان نکات اخلاقی و تربیتی در فضایی معنوی اجرا شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با تأکید بر نقش جلسات خانگی در گسترش فرهنگ قرآنی گفت: این جلسات با هدف ترویج انس بیشتر خانوادهها با قرآن کریم در روستای نجفآباد آغاز شده و مورد استقبال مردم مؤمن و قرآنی این منطقه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: توجه به آموزههای قرآنی در محیط خانواده و آموزش غیررسمی از جمله راهکارهای اثرگذار در تربیت نسل مؤمن و آگاه است.
حجتالاسلام جمادیان در پایان یادآور شد: اداره تبلیغات اسلامی بیجار در سال جاری برگزاری محافل خانگی قرآن، کارگاههای آموزشی و همایشهای موضوعی را در دیگر روستاهای شهرستان نیز در دستور کار دارد تا فرهنگ قرآنی در همه سطوح جامعه نهادینه شود.
