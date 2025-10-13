  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

جمادیان: همایش قرآنی ویژه دانش‌آموزان در روستای نجف‌آباد برگزار شد

بیجار - رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار از برگزاری همایش قرآنی ویژه دانش‌آموزان و راه‌اندازی جلسات خانگی قرآن کریم در روستای نجف‌آباد با هدف گسترش معارف الهی خبر داد.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ قرآنی در میان نسل آینده، اظهار کرد: به همت اداره تبلیغات اسلامی بیجار و با مشارکت فعالان قرآنی، همایش قرآنی ویژه دانش‌آموزان در روستای نجف‌آباد برگزار شد.

وی افزود: در این همایش که با حضور قاریان نوجوان، خانواده‌ها و مربیان قرآنی برگزار گردید، برنامه‌هایی همچون قرائت قرآن، تواشیح، مسابقه قرآنی و بیان نکات اخلاقی و تربیتی در فضایی معنوی اجرا شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با تأکید بر نقش جلسات خانگی در گسترش فرهنگ قرآنی گفت: این جلسات با هدف ترویج انس بیشتر خانواده‌ها با قرآن کریم در روستای نجف‌آباد آغاز شده و مورد استقبال مردم مؤمن و قرآنی این منطقه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: توجه به آموزه‌های قرآنی در محیط خانواده و آموزش غیررسمی از جمله راهکارهای اثرگذار در تربیت نسل مؤمن و آگاه است.

حجت‌الاسلام جمادیان در پایان یادآور شد: اداره تبلیغات اسلامی بیجار در سال جاری برگزاری محافل خانگی قرآن، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های موضوعی را در دیگر روستاهای شهرستان نیز در دستور کار دارد تا فرهنگ قرآنی در همه سطوح جامعه نهادینه شود.

