۱۰ هزار خانه جدید با تسهیلات بانک مسکن در نیمه اول امسال ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ساخت و ساز با تسهیلات بانکی، با توجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با بیش از یکصد صنعت وابسته، نقش مهمی در ایجاد اشتغال در کشور ایفا می‌کند.

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن علاوه بر به حرکت درآوردن سرمایه در حوزه‌هایی مانند بازار مصالح، خدمات مهندسی و صنایع مرتبط، موجب پویایی چرخه تولید و ایجاد ثبات و تعادل بیشتر در بازار مسکن می‌شود.

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداختی ساخت مسکن از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، در فرایند احداث ۱۰ هزار و ۸۴ واحد مسکونی به کار گرفته شد.

در سال ۱۴۰۴، سقف تسهیلات ساخت برای انبوه‌سازانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی بهره می‌برند، در کلان‌شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری، رشت، کیش و قشم، معادل ۱۲ میلیارد ریال برای هر واحد تعیین شده است.

این سقف برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و چابهار، ۱۱ میلیارد ریال و برای سایر شهرها و سایر مناطق آزاد تجاری، ۹ میلیارد ریال است. پرداخت این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام می‌گیرد.

همچنین، بنا بر آمار بانک مسکن، در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۳ تا پایان اسفند همان سال، مجموعاً ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال جهت ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی به امضا رسیده و پرداخت شده است.