به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تهران به عنوان پیشران اقتصاد کشور، در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای در تصویب و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؛ روندی که در سال ۱۴۰۴ نیز با قدرت ادامه دارد.

طبرسا افزود: بر اساس آمار رسمی، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهران با حمایت و پشتیبانی بیش از ۴۰۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزشی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار، گام‌های مؤثری در جهت پیگیری امور سرمایه گذاران خارجی در سطح استان برداشته است.

وی عنوان کرد: تنها در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم بیش از دو میلیارد دلار به تصویب رسیده است؛ آماری که نشان از استمرار اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌های اقتصادی پایتخت دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به جایگاه محوری این استان در توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های گسترده، تمرکز واحدهای فناور و صنعتی، نیروی انسانی متخصص و سیاست‌های تسهیل‌گر دولت، بستری مطمئن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تهران فراهم کرده است.

طبرسا در پایان تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با رویکردی حمایتی و تعاملی، از تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی پشتیبانی می‌کند تا مسیر رشد پایدار اقتصادی و افزایش اشتغال در سال ۱۴۰۴ بیش از پیش هموار شود.