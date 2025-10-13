  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

۶ فیلم مجوز ساخت گرفتند؛ «زیر سایه شب» مقابل دوربین می‌رود

شورای پروانه فیلمسازی با ساخت ۶ فیلم سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر خود با ساخت ۶ فیلم سینمایی موافقت کرد.

فیلم‌نامه‌های «خاکستر خیال» به تهیه‌کنندگی مهدی عبادتی‌نمین و کارگردانی و نویسندگی محمدرضا اصلانی، «زیر سایه شب» به تهیه‌کنندگی سید علی قائم‌مقامی و کارگردانی و نویسندگی اسماعیل رمضانی، «حیف نون» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سید محمدرضا ممتاز، «جامانده» به تهیه‌کنندگی ولی‌اله مدنی و کارگردانی و نویسندگی سعید افسر، «پارتیزان» به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی، کارگردانی رضا فهیمی و نویسندگی احسان آجرلو، «راز آلفا» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

کد خبر 6620832
آروین موذن زاده

