آغاز عملیات نوسازی پله‌برقی ایستگاه مترو دکتر حبیب‌الله

به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات به مسافران مترو، عملیات بازسازی کامل پله‌برقی شماره ۰۶ در خط ۴ مترو تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، عملیات نوسازی پله‌برقی ایستگاه مترو دکتر حبیب‌الله آغاز شد.

در این مرحله، تمامی قطعات اصلی پله‌برقی از جمله زنجیرها، پله‌ها، سیستم‌های محرک و بخش‌های کنترلی به‌صورت کامل باز شده و مورد بازبینی، تعمیر و تعویض قرار می‌گیرند. هدف از اجرای این طرح، نوسازی تجهیزات، بهبود عملکرد، و کاهش توقف‌های ناگهانی در زمان بهره‌برداری است.

این عملیات توسط تیم‌های فنی متخصص در حوزه نگهداشت پله‌برقی شرکت بهره‌برداری مترو تهران در حال انجام بوده و پیش‌بینی می‌شود پس از پایان مراحل اورهال، پله‌برقی با استانداردهای به‌روز ایمنی و عملکردی مجدداً در مدار سرویس قرار گیرد.

از مسافران محترم تقاضا می‌شود در طول اجرای عملیات، ضمن رعایت علائم ایمنی و راهنمایی‌های نصب‌شده در محل، صبوری لازم را داشته باشند.

گفتنی است پروژه اورهال پله برقی برای ۱۴ دستگاه پله برقی دیگر در خط ۴ متروی تهران در سال جاری انجام خواهد شد.

