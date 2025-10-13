رستمی: داوطلبان انتخابات روستایی تا ۳۰ آبان فرصت استعفا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر دوشنبه در سومین جلسه ستاد انتخابات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کاندیداهای حوزه انتخابات روستایی از ۲۴ تا ۳۰ آبان فرصت دارند از سمت خود استعفا دهند.
وی افزود: آمادگی کمیتهها باید تقویت شود تا تمام بسترها برای برگزاری انتخاباتی سالم، ایمن و با مشارکت بالا فراهم شود.
رستمی ادامه داد: ضروری است رسانههای استان در زمینه اطلاعرسانی مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش فعالتری ایفا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: اصل قانون اساسی بر پایه انتخاب مردم است و خوشبختانه مردم ایران همواره در این عرصه حضوری پررنگ و مؤثر دارند.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار احزاب و دانشگاهها در فضای انتخاباتی، بیان کرد: امیدواریم خراسان شمالی در انتخابات شوراهای شهر و روستا بیشترین میزان مشارکت را در سطح کشور داشته باشد.
رستمی در پایان تأکید کرد: دشمنان در تلاشند وحدت و انسجام مردم را در مشارکت انتخاباتی دچار چالش کنند، اما امنیت و موفقیت انتخابات در گرو یکپارچگی مردم است تا دشمنان بدانند وحدت ملت ایران گسستناپذیر است.
