رستمی: عزم دولت بر برگزاری انتخابات شوراها در موعد مقرر است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون عزم دولت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت ماه) است، گفت: با حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی، این پیام را به جهان مخابره کنیم که مردم مهمترین عامل در اقتدار بیش از پیش این انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش مهم و مؤثر رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهی جامعه، تأکید کرد: همه برنامهها، همایشها و تجمعاتی که برگزار میشود، با پیوست انتخاباتی اجرا شود.
رستمی افزود: انتظار است از امروز تا روز انتخابات، ظرفیتهای رسانهای، فضای مجازی و کانالهای اطلاعرسانی، تشکلهای سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای دهیاران و معتمدین روستایی، رنگ و بوی انتخاباتی را به خود بگیرند.
