مهلت ۷روزه مدیران قم برای استعفا جهت حضور در انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری، شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی نور، با اشاره به زمانبندی مراحل اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی، در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و فرایند ثبتنام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دیماه تعیین شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، با بیان اینکه رعایت الزامات قانونی پیش از ثبتنام از سوی مدیران دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: طبق قانون، مدیران دستگاههای اجرایی که قصد حضور در عرصه انتخابات شوراهای شهر و روستا را دارند، باید حداقل سه ماه پیش از آغاز ثبتنام رسمی، از سمت خود استعفا داده و تأییدیه کتبی آن را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند تا در روند بررسی صلاحیتها با مشکل مواجه نشوند.
معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: با توجه به زمانبندی انتخابات، مهلت قانونی ارائه استعفا از تاریخ ۲۱ مهرماه تا ۲۷ مهرماه جاری تعیین شده است و مدیرانی که در این بازه زمانی اقدام نکنند، امکان نامزدی در انتخابات پیشرو را از دست خواهند داد.
حیدری با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مفاد قانونی از سوی داوطلبان افزود: هدف از تعیین این مهلت، جلوگیری از بروز ابهام در فرایند بررسی صلاحیتها و تضمین شفافیت در مراحل اجرایی انتخابات است؛ از این رو، تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی استان باید مراتب را به مدیران خود اطلاعرسانی کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در انتخابات شوراها، اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای محلی هستند و حضور آگاهانه مردم در این عرصه میتواند نقش مؤثری در بهبود مدیریت شهری و روستایی ایفا کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، مشارکت گسترده مردم و رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضایی آرام، سالم و با حضور پرشور مردم برگزار شود
