مرتضی انقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هدف از برگزاری مسابقه نامهای به فرزندم، ایجاد فضایی برای بیان احساسات، آرزوها و تجربیات والدین نسبت به فرزندان آیندهشان است.
وی افزود: موضوع این مسابقه توصیههای اجتماعی و اخلاقی پدر و مادر به فرزندشان است و شرکتکنندگان باید نامهای دستنویس و خوانا خطاب به فرزند خود بنویسند.
انقانی آخرین مهلت ارسال آثار را سی ام مهر ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: شرکت کنندگان باید تصویر نامههای خود را به ستاد کانونهای مساجد ارسال کنند همچنین از بین نامهها به ۱۰ نامه برگزیده جوایزی اهدا میشود.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با بیان اینکه جوایز برگزیدگان پنجم آبان ماه همزمان با ولادت با سعادت حضرت زینب (س) اهدا میشود، گفت: این ستاد در سالهای گذشته هم این مسابقه را در مناسبتهای مختلف برگزار کرده که با استقبال علاقهمندان به نوشتار و تربیت نسل آینده همراه بود.
انقانی افزود: شرکتکنندگان در این رویداد، نامههایی دستنویس خطاب به فرزندان آینده خود نوشتند و در آنها از آرزوها، توصیههای تربیتی و خاطرات شخصی خود گفتند.
وی تقویت ارتباط عاطفی میان نسلها، ثبت تجربیات و ارزشهای فردی برای آیندگان و ترویج فرهنگ نوشتن و بیان احساسات را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه دانست.
