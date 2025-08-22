مساجد باید پایگاه اخلاق همدلی و تربیت نسل آینده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی جمعه این هفته اراک اظهار کرد: تقوا تنها یک شعار نیست بلکه شیوه‌ای برای حفظ کرامت انسانی در برابر طوفان فساد و قدرت‌طلبی است.

وی افزود: انسانی که در پرتو تقوا پرورش یابد، نه‌تنها از آسیب‌های اجتماعی مصون می‌ماند بلکه می‌تواند چراغی برای دیگران باشد.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: مدارس، مراکز اقتصادی و مساجد باید در مسیر ارزش‌های اسلامی سامان یابند تا زمینه گسترش ایمان در جامعه فراهم شده و جامعه از آسیب‌ها و کاستی‌های معنوی و اخلاقی مصون بماند.

وی گفت: جامعه‌ای که بر پایه عقلانیت و اخلاق دینی حرکت کند از بحران‌های اجتماعی عبور خواهد کرد.

نیروهای مسلح با ایمان و بصیرت در خط مقدم دفاع از استقلال کشور ایستاده‌اند

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و توان دفاعی، پاسدار استقلال و عزت ملی هستند.

وی با انتقاد از عملکرد بسیاری از رهبران جهان افزود: امروز بسیاری از قدرت‌های جنایتکار و قانون‌گریز در عرصه بین‌الملل سخنگوی وجدان بشری نیستند و ملت‌های مظلوم، از غزه تا یمن، قربانی نظام‌های فاسد جهانی شده‌اند.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: در چنین شرایطی تنها ایمان و تقوا می‌تواند انسان‌ها را از تاریکی نجات دهد.

امام جمعه اراک گفت: ملت ایران با تأسی از آموزه‌های عاشورا در برابر فشارها و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی استوار ایستاده و امروز با آگاهی و شجاعتی چندین برابر گذشته در مسیر حق حرکت می‌کند.