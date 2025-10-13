به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، همزمان با برگزاری نمایشگاه «تحصیلات عمان» (EduTraC Oman ۲۰۲۵) که در شهر مسقط، کشور عمان برگزار شد، دانشگاه تربیت مدرس در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تبادلات متقابل علمی، تفاهم‌نامه همکاری با کالج الشرق الأوسط کشور عمان(Middle East College) منعقد کرد.

این نشست با حضور مریم کمالی، مدیر روابط علمی بین‌المللی و سرپرست واحد بین‌الملل، به‌عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس و صالح الشایبی، رییس دانشگاه، الجوهواری و احمد نواز نمایندگان کالج الشرق الأوسط برگزار شد.

در این نشست طرفین تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی از جمله تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، برگزاری سمینارها و نشست‌های علمی، تبادل منابع آکادمیک و مقالات همکاری اعلام کردند. در نهایت این نشست با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو دانشگاه خاتمه یافت.