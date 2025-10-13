مسجد کوفه، میزبان معتکفان از سراسر جهان اسلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد معظم کوفه، به عنوان یکی از مهمترین مراکز عبادی و فرهنگی جهان اسلام، هر ساله میزبان هزاران معتکف از سراسر جهان است. به دنبال برنامهریزیهای انجامشده، غیث عواد محمد العادلی، رئیس بخش امور دینی این مسجد، با انتشار دعوتنامهای، از همه مؤمنان علاقهمند دعوت کرده است تا در فضایی روحانی و آکنده از آرامش، مراسم اعتکاف را در این مسجد برگزار کنند.
وی در این دعوتنامه، با اشاره به آیه ۱۲۵ سوره بقره، اعتکاف را فرصتی برای خلوت با خدا، تزکیه نفس توصیف کرده است. همچنین تأکید شده که مسجد معظم کوفه تمامی امکانات رفاهی لازم را برای آسایش معتکفان فراهم کرده است.
متن کامل این دعوتنامه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
"وَعَهِدْنَا إِلَیٰ إِبْرَٰهِیمَ وَإِسْمَٰعِیلَ أَن طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِینَ وَٱلْعَٰکِفِینَ وَٱلرُّکَّعِ ٱلسُّجُودِ"
(البقرة: ۱۲۵)
اعتکاف ایستگاهی برای پالایش روح است که در آن، انسان رو به سوی خدا میآورد و از دغدغهها و هیاهوی دنیایی فاصله میگیرد. این عهدی مقدس میان بنده و پروردگار است؛ عهدی که در آن معتکف در خانه خدا اقامت میگزیند، در جستجوی خشنودی اوست و سرشار از این امید که همانسان که خانه خدا برای طوافکنندگان و معتکفان پاک و مطهر میشود، دل او نیز از آلودگیها پاک گردد.
فلسفه اعتکاف بر تأمل و خلوت استوار است؛ فرصتی است برای پالایش دل از غمها و تزکیه نفس از طریق روی آوردن به قرآن و دعا. اعتکاف به ما یادآور میشود که آرامش واقعی جز در پناه خدا به دست نمیآید، و همانگونه که بدن به غذا نیاز دارد، روح نیز به معنویت نیازمند است.
اعتکاف سفری کوتاه اما ژرف است که هدفش ساختن پلی محکم میان دل و خالق است؛ مسافری که از این سفر باز میگردد، با روحی تازه و ایمانی استوارتر به استقبال زندگی میرود.
بر این اساس، مسجد معظم کوفه تصمیم گرفته است به این سنت مبارک توجه ویژهای داشته باشد، چرا که تأثیری عمیق در بُعد دینی، اجتماعی و تربیتی دارد.
این مسجد تاریخی همهساله میزبان هزاران زائر و معتکف از سراسر جهان اسلام است که از بیش از ده کشور به این مکان نورانی میآیند.
مسجد معظم کوفه همه امکانات لازم برای اسکان و آسایش معتکفان ارجمند را فراهم میکند.
و از این مکان مقدس، شما را دعوت میکنم تا فیض حضور در اعتکاف امسال را در مسجد معظم کوفه یا مسجد حنانه تجربه کنید؛ ما نیز در خدمت شما خواهیم بود، إن شاء الله.
