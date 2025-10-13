نوبخت: تابستان امسال هیچ غرقی در دریای ساری نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پایان موفقیت‌آمیز طرح سالم‌سازی سواحل در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که با تلاش مستمر ناجیان غریق و همکاری دستگاه‌های اجرایی، هیچ حادثه غرق‌شدگی ثبت نشده و سلامت مردم و گردشگران حفظ شده است.

فرماندار شهرستان ساری، در گفتگو با روابط عمومی فرمانداری با اشاره به پایان موفق طرح سالم‌سازی سواحل گفت: برای سومین سال متوالی هیچ حادثه غرق‌شدگی در سواحل شهرستان ساری ثبت نشده است و این موضوع نشان‌دهنده تضمین کامل سلامت شهروندان و گردشگران است.

وی با بیان اینکه تعداد ۸۲ نفر از حوادث احتمالی غرق‌شدگی نجات یافته‌اند، افزود این موفقیت نتیجه حضور شبانه‌روزی و شیفت‌بندی منظم ناجیان غریق در طول روز و شب است.

نوبخت همکاری بین بخشی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را عامل اصلی موفقیت طرح دانست و گفت که همراهی هلال‌احمر، اورژانس، نیروهای انتظامی، هیئت نجات غریق و سایر نهادهای مرتبط نقش بسزایی در اجرای این برنامه ایفا کرده است.

فرماندار ساری به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی دریایی نیز تأکید کرد و گفت که برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای افزایش آگاهی عمومی و به ویژه گردشگران در تابستان سال آینده در دستور کار قرار دارد تا سطح ایمنی سواحل به طور پایدار ارتقا یابد.

نوبخت ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های متولی، بر ضرورت استمرار همکاری و همدلی بین نهادها و مردم تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با این هم‌افزایی، امنیت و رفاه سواحل شهرستان ساری به طور مستمر تضمین شود.