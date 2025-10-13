رونق دوباره بورس تهران با جهش تقاضا

به گزارش خبرنگار مهر بازار سهام در نخستین روز هفته با رشد پرقدرت تقاضا در گروههای بزرگ و افزایش محسوس ارزش معاملات همراه شد تا شاخص کل بورس تهران پس از چند روز نوسان، به مدار صعودی بازگردد.
شاخص کل بورس با ۲۴ هزار و ۴۴۴ واحد رشد (معادل ۰.۸۱ درصد) از مرز ۳ میلیون و ۴۳ هزار واحد عبور کرد و بار دیگر امیدواری را میان سهامداران زنده ساخت.
ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس نیز به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (۱۸ همت) رسید؛ رقمی که تنها ۴ همت با رکورد تاریخی سال ۱۳۹۹ فاصله دارد. این سطح از معاملات در حالی رقم خورده که میانگین قیمت سهام نسبت به آن دوره، کاهش چشمگیری دارد.
رشد در بانکیها و خودروییها
گروههای بانکی و خودرویی امروز در کانون توجه خریداران قرار داشتند. در بین نمادهای شاخصساز، بانک تجارت، سایپا، بانک ملت، بانک صادرات و ایرانخودرو بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.
نمادهای بانکی «وتجارت» و «وبملت» با رشد بیش از ۲ درصدی بسته شدند و نمادهای خودرویی نیز همزمان با انتشار خبر عرضه محصولات جدید در بورس کالا و افزایش تیراژ تولید، سبزپوش به کار خود پایان دادند.
شاخص هموزن نیز با رشد ۹,۹۴۸ واحدی (۱.۱۶ درصد) نشان داد جریان نقدینگی در حال حرکت فراگیر میان صنایع مختلف است.
رشد صندوقهای طلا در پی اونس رکوردی
در بازار صندوقهای کالایی نیز، صندوقهای مبتنی بر طلا با افزایش ۱ تا ۲ درصدی ارزش واحدهای خود همراه شدند. رشد بیسابقه قیمت اونس جهانی طلا (۴۰۷۴ دلار) و تشدید ریسکهای ژئوپلیتیکی، عامل اصلی سبزپوشی این صندوقها بود.
به گفته تحلیلگران بازار سرمایه، افزایش ارزش معاملات به محدوده بالای ۱۵ همت همراه با تثبیت شاخص در بالای سه میلیون واحد، میتواند نشانهای از بازگشت تدریجی اعتماد عمومی و آغاز فاز تجمیع سرمایههای خرد در بازار باشد.
کارشناسان تأکید دارند در صورت ثبات بازار ارز و تداوم ورود نقدینگی، شاخص کل میتواند در افق کوتاهمدت تا محدوده ۳.۱ میلیون واحد پیشروی کند؛ هرچند بازار هنوز برای ورود به فاز صعودی پایدار نیازمند تغییر ملموس در انتظارات بنیادی و سیاستهای مالی دولت است.
بورس تهران از ابتدای پاییز ۱۴۰۴ تحتتأثیر کاهش نرخ ارز توافقی، افت نسبی تورم ماهانه و افزایش تقاضای سفتهبازانه در گروههای بانکی و فلزی با نوسان مثبت همراه بوده است.
ارزش معاملات خرد که در نیمه شهریور در محدوده ۱۰ تا ۱۲ همت قرار داشت، طی دو هفته اخیر با رشد نزدیک به ۴۰ درصدی به سطح کنونی رسیده است. تجربههای گذشته نشان میدهد هرگاه جریان نقدینگی به این سطح بازگردد، بازار در ادامه ماه معمولاً وارد فاز رکود کوتاهمدت و سپس خیز دوم قیمتی میشود.
