مدیر امور اسیران: تل آویو به دنبال شانه خالی کردن از تعهداتش بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ناهِد فاخوری مدیر اطلاع‌رسانی امور اسرا فلسطینی اعلام کرد که رژیم اشغالگر درصدد فرار از تعهدات خود بود، اما مقاومت بر تثبیت اسامی اسرا اصرار داشت.

وی آزادی اسرای فلسطینی و توقف جنگ در نوار غزه را روزی ملی و تاریخی برای ملت فلسطین خواند و افزود: تعدادی از اسرای فلسطینی که از دهه‌ها پیش در زندان‌های رژیم اشغالگر بازداشت بوده‌اند، در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد خواهند شد.

مدیر اطلاع رسانی امور اسرا بیان کرد: در این مرحله، ۱۵۴ اسیر فلسطینی آزادشده از سوی رژیم اشغالگر تبعید خواهند شد.

وی تاکید کرد: رژیم اشغالگر در هر توافقی می‌کوشد از تعهدات خود شانه خالی کند و حتی در این روند نیز سعی داشت با حذف و تغییر صدها نام از فهرست، بر نتایج آن تأثیر بگذارد، اما مقاومت فلسطین با پافشاری کامل توانست تمامی اسامی مورد توافق را تثبیت کند.

فاخوری خاطر نشان کرد که تیم مذاکره‌کننده مقاومت به‌روزرسانی‌ها و اصلاحاتی را در فهرست اسرا به‌ویژه در مورد بازداشت‌شدگان از نوار غزه اعمال کرده است تا آزادی آنان تضمین شود.

او افزود: این توافق نتیجه ایستادگی ملت و مقاومت است و پیامی روشن دارد: اراده آزادی و کرامت بر قدرت سلاح و اشغال پیروز خواهد شد.