به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نظامیان صهیونیست به سمت خبرنگارانی که در اطراف زندان عوفر مستقر هستند بمب‌های دودزا شلیک کردند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که به سمت افراد حاضر در این منطقه گازهای اشک آور شلیک شده است. به نظر می‌رسد نظامیان صهیونیست تمایلی به انعکاس اخبار آزادی اسرای فلسطینی ندارند.

دقایقی قبل دفتر اطلاع رسانی اخبار اسرای فلسطینی اعلام کرد که اتوبوس‌های حامل این اسرا که قرار است امروز در چارچوب توافق با رژیم صهیونیستی آزاد شوند حرکت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اتوبوس‌های حامل اسرای فلسطینی از زندان عوفر به سمت بیتونیا واقع در رام الله به حرکت درآمده‌اند.

همچنین مقصد اتوبوس‌های این اسرا از زندان النقب، نوار غزه خواهد بود.

قرار است در جریان این تبادل اسرا، نزدیک به ۲ هزار اسیر فلسطینی در برابر ۲۰ اسیر صهیونیست آزاد شوند.