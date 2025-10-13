نتانیاهو به شرم الشیخ نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، نتانیاهو اعلام کرد که به شرم الشیخ نخواهد رفت.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرده است.

در همین راستا، دفتر نتانیاهو نیز تاکید کرد که او در اجلاس شرم الشیخ در مورد غزه حاضر نخواهد شد.

محمد مجادله، در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به باور من، دلیل واقعی لغو مشارکت نتانیاهو در اجلاس شرم الشیخ، پرهیز از موقعیت‌های ناخوشایند در جریان سخنرانی سران عرب و نیز اجتناب از بروز تنش در ائتلاف حاکم او است.

امیت سیگال خبرنگار اسرائیلی نیز گفته شاید سفر نتانیاهو به شرم الشیخ به خاطر اعیاد یهودی لغو شود.

یک خبرنگار دیگر اسرائیلی گفت: نتانیاهو عید را بهانه کرده است؛ آیا بهانه عید است تا دست دادن با ابومازن و اردوغان؟