حسینی: جنوب کرمان در مسیر تعالی فرهنگی کشور نقشی پویا ایفا می کند

سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به غنای فرهنگی و هنری این منطقه اظهار داشت: جنوب کرمان سرزمینی است که از کهنترین دورههای تمدنی تا امروز خاستگاه شعر، موسیقی، آئینهای بومی، صنایعدستی و هنرهای اصیل ایرانی بوده است.
وی افزود: جای جای شهرستانهای جنوب کرمان از جیرفت و عنبرآباد تا قلعه گنج، رودبار، فاریاب و منوجان، لبریز از نغمهها و نقشهایی است که ریشه در روح مردم دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان اظهارداشت: احیای این سرمایههای معنوی رسالت دستگاه فرهنگ است تا ضمن حفظ میراث مسیر اشتغال فرهنگی و گسترش نشاط اجتماعی نیز هموار شود.
حسینی، با تاکید بر اینکه امروز هنرمندان جوان این دیار در عرصههای تئاتر، خوشنویسی، موسیقی محلی، نگارگری و شعر حضوری اثرگذار دارند و در سطح ملی و بینالمللی افتخار میآفرینند، تصریح کرد: از سوی دیگر بخشی از سیاست اداره کل در سال جاری توجه ویژه به اقتصاد هنر و ایجاد زیرساختهای فرهنگی در شهرستانهای کم برخوردار است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین طرح عمرانی فرهنگی شامل مجتمع فرهنگی هنری قلعه گنج، ساخت نگارخانه، ساخت ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان و … در دستور کار قرار گرفته که اجرای آنها میتواند ظرفیتهای نهفته جنوب کرمان را به فرصتهای بالفعل فرهنگی تبدیل کند.
وی افزود: آینده فرهنگی جنوب کرمان در گرو باور به توان جوانان و اتکای به ریشههای اصیل این سرزمین است، جایی که فرهنگ مردم زنده و امیدآفرین باقی مانده است.
