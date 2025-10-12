به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از فیلم کوتاه «پاچوکی» با تأکید بر نقش بیبدیل هنر در رفع آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: هیچ وسیلهای به اندازه هنر نمیتواند به عمق وجود انسانها نفوذ کرده و مشکلات جامعه را به تصویر بکشد.
وی افزود: در قرآن نیز به هنر به عنوان وسیلهای ماندگار اشاره شده است و اگر بخواهیم در مسیر رفع آسیبهای اجتماعی حرکت کنیم، نگاه هنری میتواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.
حسینی، بیان کرد: فیلم کوتاه «پاچوکی» با نگاهی جامع به مسائل مختلف آسیبهای اجتماعی پرداخته است و موضوعاتی چون امید به آینده، اشتغالزایی و معضل اعتیاد را در بر دارد.
وی با تاکید بر اینکه برای داشتن جامعهای سالم و عاری از آسیب هنر تنها راهکار قابل اتکا است، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان تا جایی که توان دارد از هنرمندان حمایت خواهد کرد و این حمایت را وظیفه خود میداند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: هنرمندان با آفرینش آثار ارزشمند خود میتوانند آینه تمامنمای جامعه باشند و به عنوان پیامآوران صلح، امید و تحول اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی اظهار داشت: تقویت و حمایت از هنر به عنوان سرمایهای فرهنگی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ساختن آیندهای بهتر است.
