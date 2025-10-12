  1. استانها
حسینی: هنر مؤثرترین ابزار مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

جیرفت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: هنر مؤثرترین ابزار مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و هیچ وسیله‌ای به اندازه هنر نمی‌تواند مشکلات جامعه را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از فیلم کوتاه «پاچوکی» با تأکید بر نقش بی‌بدیل هنر در رفع آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: هیچ وسیله‌ای به اندازه هنر نمی‌تواند به عمق وجود انسان‌ها نفوذ کرده و مشکلات جامعه را به تصویر بکشد.

وی افزود: در قرآن نیز به هنر به عنوان وسیله‌ای ماندگار اشاره شده است و اگر بخواهیم در مسیر رفع آسیب‌های اجتماعی حرکت کنیم، نگاه هنری می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.

حسینی، بیان کرد: فیلم کوتاه «پاچوکی» با نگاهی جامع به مسائل مختلف آسیب‌های اجتماعی پرداخته است و موضوعاتی چون امید به آینده، اشتغال‌زایی و معضل اعتیاد را در بر دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای داشتن جامعه‌ای سالم و عاری از آسیب هنر تنها راهکار قابل اتکا است، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان تا جایی که توان دارد از هنرمندان حمایت خواهد کرد و این حمایت را وظیفه خود می‌داند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: هنرمندان با آفرینش آثار ارزشمند خود می‌توانند آینه تمام‌نمای جامعه باشند و به عنوان پیام‌آوران صلح، امید و تحول اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: تقویت و حمایت از هنر به عنوان سرمایه‌ای فرهنگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

