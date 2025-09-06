درخشش دختران دانش آموزان جنوب کرمان در کنکور سراسری هنر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد حسینی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک به دانش آموزان هنرستان هنرهای زیبا دختران جنوب کرمان گفت: در نتایج کنکور سراسری رشته هنر سال جاری، خانم‌ها بهار میرساردو موفق به کسب رتبه ۱۳۵ و فاطمه حیدری قرائی موفق به کسب رتبه ۲۲۴ کشوری شدند.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های فرهنگی و هنرجویی در جنوب کرمان در همه زمینه‌ها زبانزد است، افزود: هر سال هنرجویان هنرستان‌های هنر زیبا دختران و پسران این منطقه موفق به کسب رتبه‌های بسیار خوب در آزمون‌های سراسری می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: این موفقیت‌ها نتیجه پشتکار دانش آموزان و تلاش مربیان و حمایت خانواده‌ها است.

حسینی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر بر استعدادهای هنری منطقه بیان کرد: قطعاً این موفقیت‌ها الهام‌بخش سایر دانش آموزان خواهد بود و در سال‌های آتی شاهد درخشش هنرآموزان بیشتری خواهیم بود.