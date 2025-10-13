به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی در نشستی با نمایندگان تشکلهای میانی و فعالان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به مأموریتهای تازه این نهاد، اظهار کرد: رسالت سازمان تبلیغات اسلامی صرفاً محدود به اجرای آئینها و مناسبتهای مذهبی نیست، بلکه باید بستری برای بازآفرینی مفهوم تبلیغ در جامعه معاصر ایجاد کند.
وی تأکید کرد: هنر، رسانه و فضای مجازی امروز ابزارهایی هستند که میتوانند پیام ایمان، اخلاق و معنویت را با زبانی اثرگذار و فراگیر منتشر کنند.
تشکلهای میانی ظرفیتهای مردمی تبلیغ را شکل میدهند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه تشکلهای میانی ظرفیتهای مردمی تبلیغ را شکل میدهند، افزود: وظیفه این تشکلها تنها ترویج مناسبتها نیست، بلکه باید به میدان عمل اجتماعی و فرهنگی وارد شوند و مردم را در ایفای مسئولیتهای شهری، ملی و دینی مشارکت دهند.
وی تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی رویکرد خود را از فعالیتهای سنتی به سمت کنش فرهنگی هدفمند و انسانمحور تغییر داده تا پیام دین با واقعیتهای زندگی روزمره جامعه پیوند بخورد.
حجتالاسلام فوقی افزود: تحول فرهنگی بدون حضور مردم ممکن نیست، اگر بخواهیم در مسیر مأموریتهای اسلامی و انقلابی گام برداریم باید از نگاه صرفاً اداری خارج شویم و به میدان خلاقیت، هنر و گفتوگوی اجتماعی وارد شویم.
وی پیوند میان هنر و تبلیغ نوین را یکی از مهمترین مأموریتهای سازمان در دوره جدید دانست و تصریح کرد: این مسیر نیازمند تربیت نیروهای متخصص در حوزه هنر مؤمن، رسانه متعهد و مخاطبشناسی دینی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به تشکیل اتاقهای همافزایی میان نهادهای فرهنگی استان اصفهان گفت: این اتاقها زمینه همکاری میان حوزه هنری، تشکلهای مردمی، دانشگاهها و مراکز هنری را فراهم میکند تا تبلیغ دینی در قالب نمایش، تصویر، موسیقی و داستان با زبان جوان امروز ارتباط برقرار کند.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان با پیشینه تاریخی و فرهنگی خود میتواند الگوی ملی در سبک جدید تبلیغ فرهنگی باشد. مردم این استان همیشه در صحنههای اجتماعی و دینی پیشقدم بودهاند و اگر بتوانیم این ظرفیت را با خلاقیت هنری تلفیق کنیم، جریان تازهای از تبلیغ تأثیرگذار و زیبامحور در کشور شکل خواهد گرفت.
حجتالاسلام فوقی با قدردانی از روحیه مسئولیتپذیری مدیران شهرستانها و مجموعههای وابسته افزود: هر اقدامی که باعث جذب اقشار مختلف مردم به فعالیت فرهنگی شود، گامی در راستای اقتدار اجتماعی نظام است، زیرا قدرت نرم انقلاب اسلامی در پیوند مردم با ارزشها معنا پیدا میکند.
لزوم استفاده از ظرفیتهای تبلیغ نوین برای دین
همچنین امیر حسین محزونیه، سرپرست حوزه هنری استان اصفهان در این نشست با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای تبلیغ نوین اظهار کرد: حوزه هنری آماده همکاری در همه بخشها با اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان است.
وی گفت: ظرفیتهای زیادی در بخش هنر وجود دارد که میتواند پیوند عمیقی با تبلیغ دین پیدا کند و منجر به ایجاد روندی تازه در تبلیغ دین باشد.
گفتنی است در پایان این نشست با توجه به ارزیابی صورت گرفته از عملکرد بخشهای مختلف مرتبط با اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در زمینه فعالیتهای ابلاغی تقدیر به عمل آمد که در این بخش از مریم یاوری مدیر خبرگزاری مهر استان اصفهان نیز تجلیل شد.
