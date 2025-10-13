تمام ضوابط تشویقی پژوهشگران علمی کاربردی فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، سید محمد رضا خلیلی در نشست با رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان خراسان رضوی ضمن اشاره به تغییرات ایجاد شده در ساختار پژوهشی دانشگاه گفت: حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به سبب ماهیت آن مدتها کم رنگ و مورد غفلت واقع شده بود که در ساختار جدید زمینه حمایت از فعالیتهای پژوهشگران عرصه مهارتی علمی کاربردی فراهم شده است و این موضوع برای مدرسان، دانشجویان و پژوهشگران عرصه فعالیتهای علمی کاربردی است.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه، انسجام فعالیتهای مختلف پژوهشی از قبیل مقاله، اختراع، کارآفرینی، مقاله، کتاب، نوآوری، شرکت دانش بنیان، مراکز رشد و مراکز کاریابی است که تحت نام، ضوابط و برند دانشگاه باید انجام شود تا در رتبه بندی دانشگاه مؤثر واقع گردد و دانشگاه در این حوزه آماده حمایت از پژوهشگران است.
خلیلی تصریح کرد: ما در کشور به واسطه مراکز آموزش علمی کاربردی با ۱۴۰ صنعت در ارتباط هستیم ولی با غفلت از بخش پژوهش و فناوری، ارتباط دستگاه متقاضی تنها به حمایت از مرکز آموزش علمی کاربردی تقلیل یافته است در حالی که حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه حلقه ارتباط با سرمایه گذار است و همکاری برد برد مراکز آموزشی در رفع نیازهای سرمایه گذار در بخشهای مختلف به ویژه حوزه پژوهش و فناوری است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به انجام فعالیتهای پژوهشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه داد: اگر چه این موضوع در فعالیتهای پژوهشی غالب است اما با نظمی ساختار یافته و ایجاد زیرساختهای مناسب زمینه مشارکت دانشجویان و مدرسان دوره کارشناسی در بخشهایی از پژوهشهای مهارتی فراهم میشود چرا که در جهان امروز پژوهشی مؤثر و مفید است که منجر به محصول شود و نیازی از جامعه را رفع نماید لذا این پژوهشها محدود به سطح خاصی از تحصیلات نمیشود و دانشجویان کارشناسی نیز میتوانند با ارائه پژوهشهای محصول محور از حمایت دانشگاه برخوردار شوند. وی افزود: یکی از بهترین راههای ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات، تجمیع سامانههای دانشگاه است تا افراد به راحتی به بخشهای مختلف دانشگاه دسترسی داشته باشد.
خلیلی در پایان برنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ایجاد برج فناوری تخصصی، پردیس منطقهای فناوری با کمک سایر دانشگاهها، انتشار و بازنشر کتابهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، همکاری اجرایی با صنایع متقاضی و دارای مراکز آموزش علمی کاربردی، برگزاری هفته پژوهش و فناوری را تشریح کرد. روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان خراسان رضوی نیز در این نشست درخصوص فعالیتهای پژوهشی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
