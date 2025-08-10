به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان«سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، یک شرکت فناوری‌های نوین پویشی تخصصی با عنوان «سپهر تولید دانش‌بنیان» را راه‌اندازی کرده است. این پویش با هدف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مسئله محور در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور و ارتقاء جایگاه سرمایه گذاری خطر پذیر کشور در سطح منطقه طراحی و آغاز شده تا مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان را هموار کند.

حمایت از تولید محصولات ارزش‌آفرین

حسن زالی، مدیرعامل شرکت فناوری‌های نوین سروش سپهر با اشاره به اهمیت تولید فناورانه، اعلام کرد: در جهت تحقق شعار سال و حل چالش‌های کلان کشور از طریق راهکارهای فناوران و نوآوران مبتنی بر شرکت های دانش‌بنیان، تصمیم گرفتیم پویشی منسجم در زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان شکل دهیم. این حرکت، بستری برای شناسایی و حمایت از شرکت‌های پیشران به‌منظور تولید محصولات ارزش‌آفرین است.

نائب رئیس هیئت‌مدیره این شرکت سرمایه‌گذاری افزود: در آغاز سال، نقشه جامعی از بازیگران زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تهیه کردیم. هدف ما تعامل هدفمند با این نهاده است تا هم در مسیر سرمایه‌گذاری گام برداریم و هم شناخت عمیق‌تری از توانمندی‌های اکوسیستم فناورانه به‌دست آوریم. بر اساس اهداف پویش، عقد حداقل ۱۵ تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای فعال در این عرصه در دستور کار قرار گرفته است.

دستاوردهای اولیه پویش از ابتدای سال

وی ادامه داد: پویش از ابتدای سال فعالیت غیررسمی خود را آغاز کرده و در این مدت با نهادهایی چون شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک صنعت نفت، پارک ICT، و پارک فناوری گیلان

تفاهم‌نامه همکاری امضا شده است. بیش از ۱۱۰ طرح فناورانه از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری دریافت شده‌اند. همچنین همکاری و هماهنگی لازم با مجموعه‌هایی مانند ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو، اتحادیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، برنامه شرکت‌های پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و برنامه اطلس سرمایه‌گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جریان است.

زالی در پایان خاطرنشان کرد: پویش سپهر تولید دانش‌بنیان تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و به‌زودی فراخوان جامع آن با عنوان رویداد تامین مالی برای دریافت طرح‌ها منتشر خواهد شد.

به گفته زالی؛ پویش سپهر تولید دانش‌بنیان با ترکیب سرمایه‌گذاری هدفمند،همکاری‌های استراتژیک و فناوری‌های نوین، الگویی عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به تحقق رشد ۸ درصدی است. موفقیت این طرح می‌تواند نقشه راهی برای سایرنهادهای فعال در حوزه فناوری باشد.