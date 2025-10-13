سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبر مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی شهرستان لنجان، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۶ هزار و ۳۹۰ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضائی نسبت به رفع تصرف زمین‌ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی زمین خواری کشف شده را هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.