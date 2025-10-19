فراخوان «جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ارسال آثار به بیست و سومین دوره «جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت» به دبیری جواد کاموربخشایش، منتشر شد.

این دوره از جشنواره به ارزیابی کتاب‌های دفاع مقدس و مقاومت، منتشره در سال ۱۴۰۳ (چاپ و نشر اول) اختصاص دارد.

داوران جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت آثار ارسالی را در گروه‌های مرجع: «مستندنگاری»، «ادبیات»، «پژوهش‌های تخصصی»، «تاریخ شفاهی، توصیفی و تحلیلی»، «دایره‌المعارف‌نگاری و دانشنامه‌نویسی»، «هنر»، «کودک و نوجوان» و «ادبیات بین‌الملل» داوری خواهند کرد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ است.

ناشران و نویسندگانی که تاکنون آثار خود را ارسال نکرده‌اند، می‌توانند برای شرکت در جشنواره دو نسخه از کتاب‌های خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه یکم، پلاک ۴، طبقه ۵، کد پستی: ۱۵۸۷۹۱۳۱۱۹ ارسال کنند و برای هماهنگی بیشتر با شماره تلفن‌های: ۸۸۵۰۶۰۰۹، ۸۸۵۰۶۰۰۷، ۰۹۱۲۳۵۴۸۷۲۸ تماس بگیرند.