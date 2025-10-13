طرزی: نقش پدافند غیرعامل در حفظ ثبات مالی کشور حیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طزری در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع ضرورت اجرایی شده پدافند غیر عامل در حوزه‌های اقتصادی استان به ویژه شبکه بانکی، با اشاره به لزوم پیشگیری قبل از وقوع بحران، خاطرنشان کرد: نباید همه چیز را در مواقع بحران لمس کنیم بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، شرایطی فراهم شود تا در مواقع ضروری پاسخگو باشیم.

وی همچنین تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات پدافند غیرعامل باید کارکردی، منطبق بر شرایط و نیازهای زمان خود بوده و هر حوزه به شناسایی مناطق آسیب‌پذیر خود بپردازد.

طزری با تاکید ویژه بر ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در بخش‌های اقتصادی به ویژه حوزه‌های بانکی و مالیاتی، اظهار کرد: وجود امکانات، نیازها و اقدامات پیشگیرانه در بخش‌های اقتصادی، اقدامی ضروری است و این امر نشان‌دهنده نقش حیاتی پدافند غیرعامل در حفظ ثبات مالی، گردش نقدینگی و ارائه خدمات بانکی و مالیاتی در شرایط بحرانی است.

محمد دهقان منشادی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هم با اشاره به تجربیات کسب شده از جنگ ۱۲ روزه، بر لزوم آمادگی برای مقابله با بحران‌ها تاکید و اعلام کرد: پدافند غیرعامل در برنامه‌های این اداره کل و دستگاه‌های استانی وزارت اقتصاد جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه نگاه به پدافند غیرعامل باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری باشد، تصریح کرد: با اقدامات پدافند غیرعامل می‌توان امنیت را در شرایط خاص تأمین کرد.

در پایان این نشست که با حضور مدیران استانی وزارت اقتصاد شامل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، گمرک، اموال تملیکی، بورس اوراق بهادار، شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار شد، رزمایش پدافند غیرعامل در حوزه سیستم بانکی استان به عنوان گامی عملی در جهت ارزیابی و ارتقای آمادگی دستگاه‌های اقتصادی در مواجهه با بحران انجام شد.