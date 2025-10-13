«ترامپ» به مصر رسید+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون وارد شرم الشیخ در مصر شد.

قرار است وی در نشست شرم الشیخ در خصوص غزه شرکت کند.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، پس از ورود دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود به شرم الشیخ برای شرکت در نشست غزه از او استقبال کرد.

امروز قرار است نشستی بین‌المللی درباره آتش‌بس در غزه در شهر شرم‌الشیخ مصر با حضور سران ۲۲ کشور برگزار شود. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اجلاس «شرم‌الشیخ» را به همراه «عبدالفتاح السیسی» و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان مدیریت خواهد کرد.