به گزارش خبرنگار مهر، جواد دانش ظهر دوشنبه در نشست ستاد شهرستانی رویداد ملی «ایرانِ جان» با تقدیر از نقش صدا و سیما در معرفی ظرفیتهای استانها، بیان کرد. این رویداد گامی مؤثر برای نمایش چهره واقعی مناطق مختلف کشور است.
وی با بیان اینکه این شهرستان را دارای ظرفیتهای بیبدیل طبیعی، فرهنگی و اقتصادی است که در قالب این طرح میتواند به مردم ایران و جهان معرفی شود، افزود: جنگلهای بنه با وسعت پنجهزار هکتار در دل کویر، حضور گونههای نادر جانوری مانند جبیر و همجواری با بیابان جهانی لوت از جمله جاذبههای شاخص گردشگری و بومگردی نهبندان است.
فرماندار نهبندان خواستار پرداختن به چالشها و نیازهای توسعهای شرق کشور شد و افزود: معرفی هنرمندانه این ظرفیتها میتواند علاوه بر جذب گردشگر، موجب رونق اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار شرق کشور شود.
دانش با تأکید بر لزوم رویکرد اقتصادی در تولید مستندهای این رویداد، بیان کرد: این شهرستان میتواند با سرمایهگذاری هدفمند و بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی معادن، به قطب معدنی شرق کشور تبدیل شود.
وی بیان کرد: انتظار میرود بخشی از درآمدهای حاصل از معادن، صرف توسعه زیرساختها و اشتغالزایی در خود شهرستان شود.
فرماندار نهبندان، موقعیت جغرافیایی این شهرستان را از دیگر مزیتهای مهم آن دانست و گفت: قرارگیری نهبندان در مسیر کریدور شرقی کشور و مجاورت با سه استان خراسان بزرگ، کرمان و سیستان و بلوچستان، همچنین نزدیکی به بندر چابهار و مرز افغانستان، این منطقه را به کانون ارتباطی شرق کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: لباس محلی، گویش، موسیقی و آئینهای اصیل مردم نهبندان نیز از ظرفیتهای فرهنگی کمنظیر این منطقه است که باید به درستی معرفی شود.
نظر شما