آغاز کشت غلات در ۲۲۵۰ هکتار اراضی کشاورزی دامغان

دامغان- رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان از آغاز عملیات کشت غلات در مناطق شمالی این شهرستان خبر داد و گفت: دو هزار و ۲۵۰ هکتار از مزارع منطقه زیر کشت گندم و جو خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی عصر دوشنبه در بازدید مزارع دامغان از آغاز شروع فصل کشت غلات در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: سال زراعی از نیمه مهرماه در مناطق شمالی دامغان (رودبار) شروع شده است.

وی با بیان اینکه ۲۱۰ تن بذر در اختیار بهره برداران قرار گرفته است، افزود: این بذرها از ارقام مقاوم به خشکی و تنش‌های محیطی هستند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه بذرها همگی بوجاری و ضدعفونی شدند، ابراز داشت: رقم غالب کشت سیمین، دانش و زرینه است.

شوکت آبادی با بیان اینکه دو هزار و ۲۵۰ هکتار مزارع دامغان گندم و جو کشت می‌شود، تصریح کرد: از این میزنم یک هزار و ۴۵۰ هکتار گندم و ۸۰۰ هکتار جو خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نهادهای کشاورزی برای بهره برداران دامغانی تامین شده است، افزود: توسعه مکانیزاسیون و استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای کشت غلات در دستور کار است.

