آغاز کشت غلات در ۲۲۵۰ هکتار اراضی کشاورزی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی عصر دوشنبه در بازدید مزارع دامغان از آغاز شروع فصل کشت غلات در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: سال زراعی از نیمه مهرماه در مناطق شمالی دامغان (رودبار) شروع شده است.

وی با بیان اینکه ۲۱۰ تن بذر در اختیار بهره برداران قرار گرفته است، افزود: این بذرها از ارقام مقاوم به خشکی و تنش‌های محیطی هستند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه بذرها همگی بوجاری و ضدعفونی شدند، ابراز داشت: رقم غالب کشت سیمین، دانش و زرینه است.

شوکت آبادی با بیان اینکه دو هزار و ۲۵۰ هکتار مزارع دامغان گندم و جو کشت می‌شود، تصریح کرد: از این میزنم یک هزار و ۴۵۰ هکتار گندم و ۸۰۰ هکتار جو خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نهادهای کشاورزی برای بهره برداران دامغانی تامین شده است، افزود: توسعه مکانیزاسیون و استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای کشت غلات در دستور کار است.