برداشت ۳۶ هزار تن پسته تازه در دامغان پیش‌بینی می‌شود

دامغان- رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان از پیش بینی برداشت ۳۶ هزار تن پسته تازه در این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت محصول تا نیمه اول مهرماه ادامه دار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح شنبه در بازدید از باغات پسته دامغان از آغاز فصل برداشت پسته در این شهرستان برای ارقام زود رس خبر داد و گفت: برداشت تا نیمه اول مهرماه ادامه دار خواهد بود.

وی با بیان اینکه پسته ارقام بومی منطقه شامل شاهپسند، خنجری، عباسعلی و فرخی است، افزود: ژئوتیپ های تجاری نظیر اکبری، احمد آقایی و کله قوچی نیز در منطقه کشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه اقبال بهره برداران به سمت توسعه و اصلاح باغان با ارقام ژئوتیپ های بومی است، ابراز داشت: کشاورزان معتقدند این ارقام سازگار با شرایط و اقتصادی است.

شوکت آبادی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ پسته در شهرستان دامغان وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۱۵ هزار هکتار آن مثمر است.

وی با بیان اینکه عمده مناطق کشت پسته در مناطق فرات، حومه، دامنکوه و امیر آباد است، افزود: طبق برآیندها ۳۶ هزار تن پسته تازه و ۱۲ هزار تن پسته خشک در دامغان برداشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان از فعالیت ۱۳۹ ترمینال فرآوری پسته در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: سالانه ۵۰ درصد محصول تولیدی باغداران در این مراکز فرآوری می‌شود.

