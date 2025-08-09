به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح شنبه در بازدید از باغات پسته دامغان از آغاز فصل برداشت پسته در این شهرستان برای ارقام زود رس خبر داد و گفت: برداشت تا نیمه اول مهرماه ادامه دار خواهد بود.

وی با بیان اینکه پسته ارقام بومی منطقه شامل شاهپسند، خنجری، عباسعلی و فرخی است، افزود: ژئوتیپ های تجاری نظیر اکبری، احمد آقایی و کله قوچی نیز در منطقه کشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان با بیان اینکه اقبال بهره برداران به سمت توسعه و اصلاح باغان با ارقام ژئوتیپ های بومی است، ابراز داشت: کشاورزان معتقدند این ارقام سازگار با شرایط و اقتصادی است.

شوکت آبادی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ پسته در شهرستان دامغان وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۱۵ هزار هکتار آن مثمر است.

وی با بیان اینکه عمده مناطق کشت پسته در مناطق فرات، حومه، دامنکوه و امیر آباد است، افزود: طبق برآیندها ۳۶ هزار تن پسته تازه و ۱۲ هزار تن پسته خشک در دامغان برداشت می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان از فعالیت ۱۳۹ ترمینال فرآوری پسته در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: سالانه ۵۰ درصد محصول تولیدی باغداران در این مراکز فرآوری می‌شود.