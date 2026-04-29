کشت غلات در ۲هزار هکتار از اراضی دامغان؛ ضرورت جلوگیری از انتشار آفات

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی صبح چهارشنبه در نشست فنی برنامه های عملیاتی برای برداشت غلات در دامغان به میزبانی جهاد کشاورزی این شهر از اختصاص بالغ بر دو هزار هکتار اراضی شهرستان به کشت غلات خبر داد و بیان کرد: از این میزان ۷۰۰ هکتار جو و یک هزار و ۴۵۰ هکتار گندم است.

وی به ایجاد تمهیدات لازم برای آغاز فصل برداشت در دامغان تاکید کرد و افزود: دستگاه های ذی ربط بر تمام مراحل برداشت محصول نظارت خواهند داشت.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با تاکید به اینکه صیانت از تولیدات زراعی و تسهیل امور برای بهره برداران در دستور کار است، اضافه کرد: رویکرد این اقدام ورود با کیفیت محصولات راهبردی به چرخه مصرف و ذخیره سازی است.

شوکت آبادی با اشاره به اینکه کشت گندم و جو بر اساس طرح الگوی کشت اجرا شده است، اظهار داشت: تسریع در عملیات درو و جلوگیری از طولانی شدن زمان برداشت مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی لازم برای تامین و استقرار کمباین های معین منظور شده است، ادامه داد: برای پیشگیری از انتقال آفات و بیماری ها ضدعفونی کردن مخازن کمباین پیش از ورود به مزارع الزامی است.