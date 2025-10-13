بیش از ۵۰۰ نهاد فعال در تأمین مالی فناوری شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسام بهروز، دبیر جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران، در رویداد جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری که امروز در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار شد، با اشاره به اهداف شکل‌گیری جایزه «اینتیفا» گفت: این جایزه با چند هدف کلیدی شکل گرفت. نخست، شناسایی و معرفی بازیگران و نهادهایی بود که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری در کشور فعالیت دارند. این نهادها شامل صندوق‌های پژوهش و فناوری، شبکه بانکی، بازار سرمایه و سایر فعالان این عرصه هستند.

وی ادامه داد: هدف دوم، تمرکز بر ابزارهای متنوع تأمین مالی بود. از طریق این جایزه سعی کردیم فرهنگ‌سازی کنیم و به شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان نشان دهیم که تأمین مالی صرفاً معادل دریافت وام نیست و روش‌های متعدد و نوینی در این حوزه وجود دارد. همچنین هدف داشتیم از نهادهایی که در دسته‌بندی خود فعالیت مؤثر داشته‌اند و فعال‌تر از سایرین عمل کرده‌اند، تقدیر و تشکر کنیم.

بهروز با اشاره به خلأ سیاست‌گذاری جامع در این حوزه اظهار داشت: در انجمن، یکی از خلأهایی که احساس شد، نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری بود. برگزاری این جایزه، با ایجاد تعامل میان نهادهای مختلف، می‌تواند به توسعه نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری در این حوزه کمک کند.

او افزود: همچنین هدف داشتیم نظامی برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی نهادها و بازیگران حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران ایجاد کنیم. این نظام باعث ایجاد رقابت بین نهادها خواهد شد؛ نهادهایی که عملکرد بهتری دارند تشویق خواهند شد و سایر نهادها نیز برای ارتقا خدمات خود به شرکت‌های فناور، ترغیب می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این نخستین دوره جایزه است، تصریح کرد: بدیهی است که هر رویداد تازه‌ای نقاط بهبودی دارد. ما نیز به بازخوردها و نظرات متخصصان این حوزه گوش می‌دهیم و ان‌شاءالله در سال‌های آینده با دریافت بازخوردها از فعالان، نهادها و بازیگران اصلی، مدل جایزه و نظام رتبه‌بندی آن را ارتقا خواهیم داد.

بهروز ادامه داد: گزارش کامل انجمن منتشر شده و گزارش تفصیلی جایزه، نتایج و عملکرد آن نیز به‌زودی به‌صورت مکتوب در وب‌سایت جایزه بارگذاری خواهد شد.

آغاز فعالیت دبیرخانه و مراحل اجرایی

دبیر جایزه تأمین مالی فناوری گفت: دبیرخانه جایزه از اسفندماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرد. در خردادماه، جلسات کمیته علمی با حضور خبرگان و متخصصان برگزار شد. در این جلسات، شاخص‌ها و مدل ارزیابی در دسته‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات طولانی‌مدت، در نهایت مدل جایزه تدوین شد. در تیر و مردادماه نیز فراخوان‌ها منتشر شد و اطلاعات مورد نیاز از نهادهای مختلف دریافت گردید. این داده‌ها مورد تحلیل، پایش و صحت‌سنجی قرار گرفت.

بهروز تأکید کرد: داده‌های دریافتی علاوه بر خوداظهاری نهادها، با صورت‌های مالی و داده‌های دریافتی از نهادهای نظارتی و همکاران ما تطبیق داده شد. این نهادها شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی، دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، فرابورس، مرکز شتاب‌دهی و سایر متولیان هر دسته بودند.

وی افزود: در این فرآیند، مطابقت داده‌ها با اطلاعات واقعی شرکت‌ها صورت گرفت. پس از اعتبارسنجی و بررسی شاخص‌ها، پنج کاندیدا در هر بخش انتخاب شدند. این کاندیداها نیز مجدداً با داده‌های موجود مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نهادهای شناسایی‌شده و ساختار جایزه

دبیر جایزه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بازیگران مختلف تأمین مالی فناوری در کشور شناسایی شدند و ساختار بخش‌های مختلف جایزه بر اساس همین شناسایی شکل گرفت.

وی افزود: این نهادها شامل بانک‌های کشور، صندوق‌های پژوهش و فناوری، سرمایه‌گذاران فرشته (Angel Investors)، کراودفاندینگ‌ها، اعتبارافزارها (فعال در حوزه ارزش‌گذاری)، نهادهای بازار سرمایه مانند مشاوران پذیرش و رکن ضامن، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های جسورانه بورسی هستند. بر همین اساس، جایزه در بخش‌های مختلف و با توجه به خدمات ارائه‌شده از سوی این نهادها، طراحی و پایه‌گذاری شد.

بیش از ۵۰۰ نهاد فعال در تأمین مالی فناوری شناسایی شدند

دبیر جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران، در ادامه رویداد ملی جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران افزود: علاوه بر داده‌هایی که از خود نهادهای مالی دریافت کردیم، تمامی این اطلاعات را با نهادهای متولی آن حوزه صحت‌سنجی کردیم. از جمله معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مرکز شتاب‌دهی نوآوری، فرابورس، صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری. این داده‌ها تطبیق داده شد و در نهایت با توجه به شاخص‌ها، پنج کاندیدا در هر بخش مشخص شد.

وی ادامه داد: کمیته داوری ما نیز این کاندیداها و اطلاعات مربوط به آن‌ها را—چه اطلاعات مالی و چه اطلاعات دریافتی از نهادهای علمی و ناظری—مجدداً ارزیابی کرد تا برگزیده نهایی انتخاب شود.

بهروز افزود: در تصویر ارائه‌شده، نمونه‌ای از جلسات کمیته علمی و مشورتی قابل مشاهده است. ما دو جلسه مشورتی درباره شاخص‌ها برگزار کردیم، یک جلسه کمیته علمی و دو جلسه کمیته داوری داشتیم که بررسی و نهایی‌سازی برندگان را انجام دادند.

وی گفت: یکی از اقدامات قابل‌توجه ما، شناسایی ۵۲۴ نهاد و شرکت فعال در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری بود که اکثراً نیز بخش خصوصی بودند. این نهادها شامل بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری، نهادهای بورسی، فرابورسی و دیگر بازیگران این حوزه هستند.

دبیر جایزه اظهار کرد: برای این ۵۲۴ نهاد، نامه‌نگاری رسمی انجام شد و از آن‌ها خواسته شد در جایزه شرکت کنند. در نهایت در بخش‌های تخصصی، ۴۱۸ مورد نامزدی ثبت شد.

او توضیح داد: البته ۴۱۸ مورد به معنای ۴۱۸ شرکت نیست. حدود ۲۸۰ شرکت به‌صورت یکتای (یونیک) در جایزه شرکت کردند. چراکه برخی از شرکت‌ها در چند دسته متفاوت می‌توانستند خدمات ارائه دهند و در چند بخش نامزد شوند. همچنین در بخش‌های ویژه، ۸۵ کاندیدا حضور داشتند.

بهروز در ادامه گفت: برای هر بخش از جایزه، شاخص‌های اختصاصی و ضرایب وزنی متفاوت تعریف شده است. این شاخص‌ها در کمیته علمی طراحی و تصویب شده‌اند و جزئیات کامل آن‌ها در وب‌سایت انجمن سرمایه‌گذاری جسورانه قابل مشاهده است.

او به‌طور خلاصه معیارهای ارزیابی را چنین برشمرد: تعداد شرکت‌هایی که توسط نهاد مالی تأمین مالی شده‌اند، حجم ریالی تأمین مالی انجام‌شده، منبع تأمین مالی (داخلی یا کارگزاری)، نوع ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات پرداخت، نرخ واخواست ضمانت‌نامه‌ها، میزان ریسک‌پذیری نهادها، نوع سرمایه‌گذاری (مستقیم یا غیرمستقیم)، هزینه‌های پورتفوی شرکت‌ها، میزان مشارکت استانی یا ملی و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی.

تقسیم‌بندی صندوق‌ها و بخش‌های ویژه

بهروز خاطرنشان کرد: در بخش صندوق‌های پژوهش و فناوری با توجه به تنوع گسترده، آن‌ها را به چهار گروه تقسیم کردیم:

نخست صندوق‌های با سرمایه کمتر از ۳۰ میلیارد تومان، دوم صندوق‌های با سرمایه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان، سوم صندوق‌های با سرمایه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان و چهارم صندوق‌های با سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان.

او افزود: امسال سه بخش ویژه نیز در نظر گرفته شد: نخست نهاد یا شرکت اثرگذار، فرد تأثیرگذار و رسانه اثرگذار. البته برای یکی دو بخش دیگر نیز برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب کیفی، در آن بخش‌ها تندیس اهدا نخواهد شد.

اهدای تندیس‌های ویژه با رأی‌گیری مردمی و داوری تخصصی

دبیر جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری، در تشریح بخش تندیس‌های ویژه، گفت: در این بخش، از فعالان زیست‌بوم زیتون و فناوری دعوت کردیم تا در فرآیند رأی‌گیری مشارکت کنند.

وی افزود: در مجموع، ۴۸۳ رأی از افراد مختلف دریافت شد. این آرا شامل نظرات متخصصان و فعالان حوزه تأمین مالی، فناوری و نوآوری بود. همچنین، نظرسنجی‌هایی از برخی کارشناسان و فعالان کلیدی این حوزه نیز انجام شد.

دبیر جایزه ادامه داد: پس از جمع‌آوری آرا، با ارزیابی نهایی کمیته داوری، برترین کاندیداها در بخش ویژه انتخاب و تندیس‌های مربوطه اهدا شد.

وی تأکید کرد: از همه شرکت‌کنندگان، داوران و رأی‌دهندگان در این فرآیند تشکر می‌کنیم. امیدواریم این جایزه، که صرفاً معطوف به اعطای تندیس نیست، بلکه با هدف اصلی ترویج و توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی در کشور طراحی شده، گامی مؤثر در مسیر ارتقا زیست‌بوم فناوری و نوآوری ایران عزیز بوده باشد.

بهروز در پایان گفت: هدف ما تقدیر از فعالان واقعی حوزه تأمین مالی فناوری است؛ کسانی که با نقش‌آفرینی مؤثر خود، مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را هموار کرده‌اند.